Bullrich se proyectó para ser candidata y Milei salió a respaldarla

View this post on Instagram

En una entrevista con Infobae, Bullrich también dejó abierta la puerta a una candidatura presidencial, aunque evitó formalizar sus aspiraciones. “No es que quiera serlo, estoy preparada para serlo”, afirmó. Y sumó otra frase que alimentó las especulaciones: “Uno tiene que saber esperar su momento”.

La senadora sostuvo que su prioridad actual es que el programa económico del Gobierno muestre resultados concretos en la vida cotidiana.

Mencionó las dificultades que atraviesan sectores como el comercio, la construcción y parte de la industria, y planteó que la recuperación debe reflejarse en los ingresos y el consumo.

Además, defendió la necesidad de que los dirigentes libertarios construyan una representación propia y no dependan exclusivamente de la popularidad presidencial. “No que te bajen los votos del número uno, sino que vos también aportás votos”, sostuvo.

“ES CIERTO QUE BULLRICH ESTA PREPARADA PARA SER PRESIDENTE”



Javier Milei (@JMilei), presidente de la Nación, dialogó con Jonatan Viale (@JonatanViale) sobre las declaraciones de la senadora Patricia Bullrich, quien afirmó estar “preparada para ser presidente”, aunque… https://t.co/24L2mjOxID pic.twitter.com/vHOq9cdEBT — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) October 22, 2026

Milei ya manifestó su intención de buscar la reelección en 2027, pero todavía no hay una definición sobre quién podría acompañarlo en la fórmula. En ese escenario, las declaraciones de Bullrich y el respaldo presidencial alimentan las versiones sobre su futuro político, sin que exista un anuncio formal de candidatura.

La senadora también aclaró que Milei no le ofreció ser su vicepresidenta. Por ahora, mantiene su respaldo a la gestión y evita confrontar con el Presidente, mientras deja abierta la posibilidad de competir por el máximo cargo ejecutivo.

El desafío para el oficialismo será ordenar las aspiraciones internas sin debilitar el liderazgo de Milei. Por el momento, ambos dirigentes coinciden en destacar su vínculo político, pero el lugar que ocupará Bullrich en la estrategia electoral libertaria sigue sin resolverse.