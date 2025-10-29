Por primera vez, la Argentina votó a favor del embargo de EEUU a Cuba

“Se aprobó la resolución para poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero que afecta a Cuba desde hace más de seis décadas”, expresó el presidente cubano, Miguel DíazCanel, en sus redes sociales, y calificó la votación como un “triunfo” frente al embargo.

Argentina votó en contra junto con Estados Unidos, Hungría, Israel, Macedonia del Norte, Paraguay y Ucrania. Según se informó, esta postura refleja la política exterior de la administración mileísta y su estrecha relación con los gobiernos de Estados Unidos e Israel, además de su oposición al comunismo a nivel mundial.

La resolución, de carácter no vinculante, busca presionar a Washington para que modifique su política hacia la isla. Aunque la votación no obliga a levantar el bloqueo, muestra el amplio respaldo internacional a la postura de Cuba y abre el debate sobre si la comunidad internacional llevará este respaldo a medidas concretas.

El Gobierno argentino estuvo representado por Pablo Quirno, en su primera participación internacional como canciller, luego de que Gerardo Werthein dejara su cargo y fuera reemplazado por Quirno, tras la salida de Diana Mondino, quien había encabezado la votación anterior que apoyó el levantamiento del embargo.

