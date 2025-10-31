Peter Lamelas en Argentina: con sello de Donald Trump y la mirada en Milei

image

Se trata de un embajador con alto perfil en redes sociales, que expresa su apoyo al Gobierno argentino, algo que, si bien es común para la época, no aplica para las relaciones diplomáticas. El nuevo embajador norteamericano celebró la victoria libertaria en las últimas elecciones.

Luego de que se conocieran los resultados de las elecciones, señaló: “Todos estamos trabajando para ‘Hacer Argentina Grande Otra Vez’, ya que una Argentina libre, próspera, fuerte y soberana es buena para el hemisferio occidental y para Estados Unidos”. Y remató el festejo con la arenga libertaria: “¡Viva la libertad, carajo!”.

El 22 de octubre saludó a Javier Milei y manifestó su apoyo a las ideas: “Su liderazgo y compromiso con la libertad están trazando un nuevo rumbo para la República Argentina”.

Las definiciones de Peter Lamelas sobre Argentina

La primera aproximación del nuevo embajador no estuvo exenta de polémica. En su presentación ante el Senado de Estados Unidos dio definiciones sobre la política interna de la Argentina, algo que no suele ocurrir en la diplomacia. “Tenemos que seguir apoyando a la presidencia de Milei durante las elecciones de mitad de mandato y hasta el próximo período para poder construir una mejor relación entre nuestros dos países”, señaló, en una especie de antesala de lo que después fue el explícito pedido que hizo el presidente Trump para que el oficialismo gane las elecciones.

Además, Lamelas apuntó directo contra la oposición y afirmó que su papel es asegurarse de que “Cristina Fernández de Kirchner reciba la justicia que bien merece”. “Sigue habiendo un movimiento kirchnerista. Está probablemente más a la izquierda que el movimiento peronista. Y eso es algo que tenemos que seguir vigilando”, remató para dejar en claro que seguirá de cerca lo que ocurra en la política dentro del territorio nacional.

También dijo que trabajará para que la explotación de los recursos naturales beneficie tanto a Estados Unidos como a la Argentina. “Estados Unidos desea ser el socio predilecto de la Argentina en su reapertura a los mercados globales. Por lo tanto, es de nuestro interés estratégico asegurarnos de reducir las barreras comerciales y consolidar alianzas que garanticen un mercado justo, abierto y transparente”, indicó.

Una pieza clave en la relación de Javier Milei y Donald Trump

Luego del explícito apoyo que la administración de Trump le dio a la Argentina, el rol de Lamelas como embajador tendrá una dimensión diferente a la que se venía dando con sus antecesores. Será el anfitrión de distintos consultores políticos y empresarios norteamericanos que lleguen a la Argentina para seguir de cerca la realidad nacional.

Además, los informes sobre la Argentina que se realicen en la Embajada tendrán una atención especial en Washington, desde donde siguen de cerca al Gobierno de Javier Milei.

Quién es Peter Lamelas

Nacido en Cuba y emigrado a Estados Unidos, el médico y empresario Peter Lamelas fue confirmado por el Senado norteamericano como nuevo embajador en la Argentina. La nominación había sido impulsada por el presidente Donald Trump el 24 de marzo de 2025 y obtuvo la aprobación definitiva el 18 de septiembre del mismo año.

Lamelas es doctor en Medicina y magíster en Administración de Empresas. Fundó y dirigió MD Now Urgent Care, la mayor red de centros de atención médica de urgencias de Florida. Bajo su conducción, la compañía brindó servicios a millones de pacientes y generó empleo para miles de profesionales de la salud.

En el ámbito institucional, integró en dos oportunidades la Junta Directiva de la Asociación de Atención de Urgencias y se desempeñó como director médico de emergencias hospitalarias. Durante la primera gestión de Trump, formó parte de la Junta de Revisión de la Medalla al Valor en Seguridad Pública del Departamento de Justicia, que distingue la labor de los socorristas estadounidenses. También fue comisionado municipal en la ciudad de Manalapan, Florida.

Junto a su esposa, Stephanie, Lamelas participa de iniciativas filantrópicas y es aficionado al senderismo. Su historia personal, marcada por el exilio y el ascenso profesional, refuerza el perfil político que Trump busca para su segunda administración.