Villarruel denunció que no fue invitada a la Misa que ofició el Papa

No obstante, Villarruel manifestó su satisfacción por el momento que pudieron disfrutar los católicos que se acercaron hasta la ceremonia.

“Me alegra profundamente que la Argentina católica desde su origen como Nación, reciba al Santo Padre y pueda recibir el amor de un líder que nos hermana”, añadió la vicepresidenta en su posteo.

Villarruel participó ayer de la reunión con autoridades que se realizó en el Palacio Libertad, pero, según se aprecia en algunas imágenes, se observó una excesiva cantidad de miembros de seguridad cerca de ella.

Ese grupo de personas obstaculizaba una pequeña escalera de pocos peldaños que permitía subir al escenario donde habló León XIV.

Cuando el Sumo Pontífice la observó, fue él quien se acercó a saludarla en un gesto que habría incomodado al presidente, Javier Milei y a su hermana.

Poco después de conocerse los dichos de Villarruel, fuentes oficiales hicieron circular una captura de pantalla en la que se observa una invitación cursada el 4 de noviembre por Ceremonial de la Presidencia a la vice para participar de la Misa.

Asimismo, aseguraron que le fue enviada a su secretaria el correspondiente QR para poder ingresar a los lugares que tenían asignados.

La comunicación oficial da indicaciones acerca de la vestimenta y detalla los pasos a seguir, entre los que se encuentra la forma de entrar a la plataforma que le daría acceso al "QR" que habilitaba los pases.