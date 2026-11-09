El Papa sobre la IA: "El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano"

El riesgo de la automatización y la pérdida de empleo

El Papa planteó que los avances tecnológicos deben estar al servicio de la sociedad y no reducir a los trabajadores a indicadores de eficiencia.

También reclamó que los poderes públicos asuman un papel activo frente a las transformaciones del mercado laboral y eviten que la automatización profundice la precarización o limite las oportunidades de empleo.

En ese sentido, sostuvo que el acceso al trabajo para todos debe continuar siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, expresó León XIV, al referirse al impacto del desempleo en la vida de las personas.

El papel de los sindicatos y el Estado

Durante el encuentro, el Pontífice también se refirió a la responsabilidad de los sindicatos frente a los cambios tecnológicos. Destacó su función en la defensa de los derechos laborales y pidió que amplíen su representación hacia trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

Además, reclamó políticas públicas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, con un marco ético que garantice una distribución justa de las oportunidades.

El mensaje estuvo atravesado por la defensa de la dignidad humana, la solidaridad y el bien común. León XIV cuestionó los modelos económicos que priorizan el beneficio de unos pocos a costa de los trabajadores y las comunidades vulnerables.

El Papa insistió en que la tecnología debe acompañar el desarrollo humano y que ninguna transformación económica puede dejar de lado el valor de las personas.