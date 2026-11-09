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El Papa sobre la IA: "El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano"

El papa León XIV encabezó un encuentro con representantes del mundo del trabajo. Luego de escuchar testimonios desde un empresario hasta una cartonera, hizo una contundente reflexión.

El papa León XIV advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y la automatización durante su encuentro con representantes del mundo del trabajo en la Universidad Católica Argentina (UCA). El Pontífice cuestionó el avance de estas tecnologías sin regulación y reclamó que el desarrollo tecnológico no se traduzca en pérdida de empleos ni en una mayor exclusión social.

“La técnica debe estar siempre subordinada a la ética. El algoritmo no puede sustituir el discernimiento humano ni el valor intrínseco de la presencialidad y el esfuerzo del trabajador”, afirmó durante su discurso.

León XIV sostuvo que la inteligencia artificial puede poner en peligro numerosos puestos laborales y convertirse en una amenaza para el desarrollo humano integral si no se orienta al bienestar de las personas.

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El riesgo de la automatización y la pérdida de empleo

El Papa planteó que los avances tecnológicos deben estar al servicio de la sociedad y no reducir a los trabajadores a indicadores de eficiencia.

También reclamó que los poderes públicos asuman un papel activo frente a las transformaciones del mercado laboral y eviten que la automatización profundice la precarización o limite las oportunidades de empleo.

En ese sentido, sostuvo que el acceso al trabajo para todos debe continuar siendo una prioridad de las políticas públicas y de los procesos económicos.

“Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico; es herir gravemente su dignidad”, expresó León XIV, al referirse al impacto del desempleo en la vida de las personas.

El papel de los sindicatos y el Estado

Durante el encuentro, el Pontífice también se refirió a la responsabilidad de los sindicatos frente a los cambios tecnológicos. Destacó su función en la defensa de los derechos laborales y pidió que amplíen su representación hacia trabajadores precarizados, informales y excluidos del sistema formal.

Además, reclamó políticas públicas estables que favorezcan el pleno empleo y la inclusión social, con un marco ético que garantice una distribución justa de las oportunidades.

El mensaje estuvo atravesado por la defensa de la dignidad humana, la solidaridad y el bien común. León XIV cuestionó los modelos económicos que priorizan el beneficio de unos pocos a costa de los trabajadores y las comunidades vulnerables.

El Papa insistió en que la tecnología debe acompañar el desarrollo humano y que ninguna transformación económica puede dejar de lado el valor de las personas.

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