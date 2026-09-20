"Como si un ladrón entrara a mi habitación" así vivió Brendan el Zonda

En un video que publicó después de la noche de viento, el creador de contenido intentó explicarles a sus seguidores qué había ocurrido. Y su relato estuvo lejos de ser el de alguien acostumbrado a este fenómeno.

“Anoche dormí de neta, cero, porque se llaman Zonda, son vientos de los Andes acá en San Juan”, contó al comenzar la grabación.

Después mostró su rostro y apuntó directamente a uno de los efectos que más lo sorprendió: el aire seco y caliente. “Miren mis labios, aire seco, caliente, mirá”, dijo mientras explicaba lo que había experimentado.

La noche tampoco fue sencilla a la hora de dormir. Según relató, los ruidos y movimientos provocados por el viento hicieron que se despertara una y otra vez.

“Me levanté ahí como 50 veces cada vez, a luz diferente”, contó. La situación fue tan extraña para él que buscó comparaciones para explicar lo que estaba sintiendo: “Como hay un ladrón ingresando en mi habitación”, dijo.

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Pero la sensación fue todavía más desconcertante cuando comenzó a imaginar qué podía estar ocurriendo afuera. “La próxima como estoy en otro planeta, un huracán”, relató, todavía sorprendido por la intensidad del viento.

En otro momento de la noche, incluso tuvo un episodio que terminó de aumentar su desconcierto. “Y pensaba que iba a caerme de mi hotel. Estuve muy confundido, ¿qué está pasando afuera?”, contó. El viento también llegó a meterse literalmente en la habitación. “Y también mi ventana se abrió. Se abrió, no sé cómo, y me levanté como con aire”, relató.

Después de una noche prácticamente interrumpida por el Zonda, Brendan resumió la experiencia con una frase mucho más sencilla: “Estuve cansado, boludo”.

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La experiencia contrasta con los videos que Brendan había compartido durante los días anteriores, cuando mostró una mirada mucho más tranquila de San Juan.

Desde la Plaza 25 de Mayo, el influencer había destacado el paisaje urbano y, sobre todo, la tranquilidad que encontró en pleno centro. “En Argentina, precisamente San Juan. Oh, me encanta. Acá estoy en la Plaza 25 de Mayo. Primero, qué hermoso, ¿no? Segundo, qué tranquilo”, había dicho.

También había reparado en una costumbre que le llamó especialmente la atención: la relación de los sanjuaninos con las plazas.

“Una cosa que me encanta de San Juan, una cosa de muchas, es que disfrutan mucho la plaza. Cada plaza que tienen la utilizan”, señaló mientras mostraba a personas descansando bajo los árboles.

Ahora, después de recorrer calles, plazas y distintos departamentos, su viaje sumó una experiencia bastante menos relajada. El Zonda le mostró otra cara de la provincia, una que para los sanjuaninos forma parte de la vida cotidiana pero que, para alguien que llega desde otro país, puede resultar difícil de entender durante una primera experiencia.

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Para alguien que lleva apenas tres días de regreso en San Juan, el Zonda terminó siendo una de las experiencias más particulares de su visita.