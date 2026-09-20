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32°C y viento fuerte: así estará el tiempo este domingo en San Juan

La provincia tendrá una jornada calurosa y ventosa este domingo 20 de septiembre. El viento del oeste será protagonista, con ráfagas que podrían superar los 70 km/h y alcanzar los 100 km/h en algunos sectores.

San Juan tendrá este domingo una jornada de calor, viento y cielo parcialmente nublado, en la antesala de un cambio en las condiciones meteorológicas. La temperatura máxima llegará a los 32°C, mientras que las ráfagas serán el dato más destacado del pronóstico.

Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, la mínima será de 22°C y durante la mañana el cielo estará parcialmente nublado, con unos 27°C. El viento del oeste tendrá velocidades de entre 23 y 31 km/h, pero las ráfagas podrían ubicarse entre 60 y 69 km/h y, de acuerdo con las alertas vigentes, superar los 100 km/h en algunos sectores.

Con el avance del domingo, el viento irá ganando intensidad. Durante la tarde, cuando la temperatura alcance los 32°C, se esperan velocidades de entre 32 y 41 km/h, mientras que las ráfagas podrían llegar a 70-78 km/h.

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Por la noche, el viento continuará presente, con velocidades similares y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. No se esperan lluvias durante la jornada. El escenario estará acompañado por alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades previstas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Además, rige una advertencia por viento del oeste, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en distintos sectores.

También hay alerta por nevadas en la cordillera

Las condiciones serán diferentes en la zona cordillerana de Iglesia y Calingasta, donde se mantiene una alerta por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve.

En esos sectores se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada. El viento intenso también podría provocar reducción de la visibilidad y condiciones de viento blanco.

En el resto de la provincia, el domingo se presentará con temperaturas elevadas y viento como principal protagonista. Hacia la madrugada del lunes se espera el ingreso de viento sur, que provocará un marcado descenso de la temperatura.

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