32°C y viento fuerte: así estará el tiempo este domingo en San Juan

Por la noche, el viento continuará presente, con velocidades similares y ráfagas de entre 60 y 69 km/h. No se esperan lluvias durante la jornada. El escenario estará acompañado por alerta amarilla por viento Zonda, con velocidades previstas de entre 30 y 50 km/h y ráfagas que podrían superar los 70 km/h.

Además, rige una advertencia por viento del oeste, con ráfagas que podrían superar los 100 km/h en distintos sectores.

También hay alerta por nevadas en la cordillera

Las condiciones serán diferentes en la zona cordillerana de Iglesia y Calingasta, donde se mantiene una alerta por nevadas de variada intensidad y chaparrones de nieve.

En esos sectores se esperan acumulaciones de entre 30 y 50 centímetros, aunque podrían ser superiores de manera localizada. El viento intenso también podría provocar reducción de la visibilidad y condiciones de viento blanco.

En el resto de la provincia, el domingo se presentará con temperaturas elevadas y viento como principal protagonista. Hacia la madrugada del lunes se espera el ingreso de viento sur, que provocará un marcado descenso de la temperatura.