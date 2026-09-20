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En busca de la foto con Trump, el Gobierno define una bilateral con Marco Rubio

El Presidente participará de la Asamblea General de la ONU y tendrá una agenda cargada entre el martes y el jueves. Por ahora no hay una bilateral confirmada con Donald Trump, aunque desde el Gobierno argentino realizan gestiones para concretar un encuentro.

Javier Milei viajará este lunes a Nueva York para participar de la 81ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en una visita que tendrá como uno de sus puntos de atención la posibilidad de un encuentro con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por el momento, la reunión bilateral no figura como confirmada en la agenda oficial. Sin embargo, el Gobierno argentino realiza gestiones para concretarla y tampoco descarta que pueda producirse un contacto informal durante las actividades de la Asamblea.

La expectativa se da en un contexto en el que la agenda de Trump en Nueva York estará cargada. El mandatario estadounidense tiene previsto mantener encuentros con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, el primer ministro británico, Andy Burnham, y la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, además de reuniones con líderes del Consejo de Cooperación del Golfo.

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Malvinas, uno de los ejes del viaje

El posible encuentro entre Milei y Trump adquiere relevancia en medio del renovado reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas. La cuestión estará presente en el discurso que el Presidente brindará ante la Asamblea General el miércoles 23.

Distintos reportes periodísticos señalaron que en el Gobierno argentino existe interés en aprovechar la presencia simultánea de ambos mandatarios en Nueva York para avanzar en un encuentro. La posibilidad, sin embargo, todavía depende de la agenda estadounidense.

En paralelo, también se encuentran en análisis gestiones para que Milei mantenga una reunión con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien tiene a su cargo buena parte de la agenda diplomática de Washington en la región.

La agenda de Milei en Nueva York

El Presidente partirá desde Buenos Aires el lunes por la noche y llegará a Nueva York durante la mañana del martes.

Ese día tendrá actividades vinculadas con la comunidad judía y encuentros con referentes económicos. El miércoles será la jornada central de la visita: al mediodía pronunciará su discurso ante la Asamblea General de la ONU y luego participará de una conferencia sobre valores occidentales, libertad económica y seguridad estratégica.

También mantendrá un encuentro con empresarios vinculados a Americas Society/Consejo de las Américas.

El jueves 24, antes de regresar a la Argentina, Milei tiene previsto participar de una exposición en The Economic Club of New York. Su regreso está previsto para esa noche, con llegada al país durante la mañana del viernes 25.

La agenda, de todos modos, permanece abierta a posibles modificaciones y nuevas reuniones durante la estadía del mandatario argentino en Estados Unidos.

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