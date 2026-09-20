"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > fiscal

Dos presos coordinaron un plan para asesinar a la fiscal que ordenó sus capturas

Detenidos por integrar una banda que duplicaba llaves de autos, continuaron organizando la venganza por WhatsApp entre Florencio Varela y Campana: tenían fotos de la funcionaria, su pareja y su familia.

Un operativo de la DDI de San Isidro logró frenar a tiempo un plan de venganza que tenía como blanco a la fiscal María Paula Hertrig, la funcionaria que había intervenido en las detenciones de dos delincuentes.

Ambos estaban presos, pero desde sus celdas en penales diferentes habían comenzado a delinear el ataque contra quien consideraban responsable de su caída.

Los sospechosos fueron identificados como Martín Rettori, de 42 años, y Ariel Libertini, de 47. El primero permanece alojado en el sector de máxima seguridad de la Unidad 31 de Florencio Varela, mientras que el segundo está en la Unidad Carcelaria Número 21 de Campana, dos establecimientos separados por decenas de kilómetros que no impidieron que mantuvieran el contacto.

Te puede interesar...

La pesquisa detectó que los reclusos se comunicaban por WhatsApp y en esas conversaciones planificaban cómo atacar a la fiscal. También secuestraron fotografías de Hertrig, de su pareja y de otros integrantes de su familia, lo que encendió todas las alarmas entre los investigadores, que siguieron de cerca cada llamado y cada mensaje hasta reunir las pruebas del complot.

El origen de todo se remonta al 26 de agosto, cuando ambos quedaron detenidos por integrar una banda que duplicaba las llaves de los autos estacionados en una cochera para después ingresar a robar en las casas de sus dueños.

Tras la captura fueron derivados a unidades penitenciarias diferentes, aunque eso no frenó sus intenciones: uno de ellos llegó a decir que "somos mafia y en la calle te agarramos a tiros".

En los mensajes interceptados aparecieron amenazas explícitas contra la fiscal: "Ahora voy por la hija de puta de la fiscal, y le mando una corona, una corona de muerto", advirtió uno de los presos, que además mencionó los autos que utilizaba Hertrig -una Honda CRV o un Peugeot 208- para balearla cuando saliera. En las charlas también se mencionó al exlegislador José Luis Espert.

El fiscal general de San Isidro, Patricio Ferrari, pidió allanar las celdas de ambos reclusos y en el operativo se incautaron tres teléfonos celulares que ahora serán peritados. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas imputaciones ni detenciones: los pesquisas buscan determinar si hubo colaboración de terceros. Hertrig, titular de la UFI de Boulogne, se había vuelto conocida por la causa de la muerte de Ernestina Pais, atropellada por el Tren de la Costa en junio.

Temas

Te puede interesar