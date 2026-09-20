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Miguel tenía 23 años y murió en un choque que conmocionó a Caucete

Miguel Luján murió este sábado por la mañana tras chocar con un Peugeot 207 en el barrio Enoé Mendoza. La investigación busca determinar cómo ocurrió el impacto.

La mañana del sábado terminó en tragedia en Caucete. Miguel Luján tenía 23 años y murió después de protagonizar un siniestro vial mientras circulaba en moto por el barrio Enoé Mendoza. El impacto ocurrió alrededor de las 9 sobre calle Difunta Correa y la víctima quedó tendida sobre la calzada.

De acuerdo con la información policial, Luján circulaba de norte a sur a bordo de una Motomel Serie 2 de 150 cc, de color negro y sin dominio colocado. En el mismo sentido avanzaba un Peugeot 207, conducido por César Oscar Coria, de 42 años.

Según manifestó el automovilista ante los efectivos, cuando intentó realizar un giro en U fue impactado desde atrás por la motocicleta. La mecánica exacta del siniestro todavía es materia de investigación.

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Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre la calle. El llamado de emergencia permitió que rápidamente llegaran efectivos y personal médico al lugar, pero los profesionales constataron que el joven había fallecido.

Posteriormente, familiares se hicieron presentes y aportaron la identidad de la víctima. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 9ª, con jurisdicción en la zona, mientras personal especializado realizó las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer con precisión cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Más allá de la investigación, la noticia provocó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Caucete. Durante las horas posteriores al siniestro, las redes sociales se llenaron de fotografías de Miguel y mensajes de despedida.

“Que descanses en paz Miguelito. Fuerzas para toda la familia”, escribió una mujer. Otros mensajes hablaban de la incredulidad frente a una muerte tan repentina y acompañaban a sus seres queridos en estas horas de dolor.

La tragedia dejó así el nombre y el rostro de un joven de apenas 23 años, mientras la investigación intenta reconstruir los últimos segundos antes del choque.

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