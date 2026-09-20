Miguel tenía 23 años y murió en un choque que conmocionó a Caucete

Tras el choque, el motociclista quedó tendido sobre la calle. El llamado de emergencia permitió que rápidamente llegaran efectivos y personal médico al lugar, pero los profesionales constataron que el joven había fallecido.

Posteriormente, familiares se hicieron presentes y aportaron la identidad de la víctima. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 9ª, con jurisdicción en la zona, mientras personal especializado realizó las actuaciones correspondientes.

La investigación quedó bajo intervención de la UFI Delitos Especiales, que busca establecer con precisión cómo se produjo el impacto y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

Más allá de la investigación, la noticia provocó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y vecinos de Caucete. Durante las horas posteriores al siniestro, las redes sociales se llenaron de fotografías de Miguel y mensajes de despedida.

“Que descanses en paz Miguelito. Fuerzas para toda la familia”, escribió una mujer. Otros mensajes hablaban de la incredulidad frente a una muerte tan repentina y acompañaban a sus seres queridos en estas horas de dolor.

La tragedia dejó así el nombre y el rostro de un joven de apenas 23 años, mientras la investigación intenta reconstruir los últimos segundos antes del choque.