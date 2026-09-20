Robó a una mujer, cinco minutos después atacó a un joven y fue detenido

Según la denuncia, el joven exhibió un cuchillo tipo carnicero con mango amarillo y le exigió sus pertenencias. Durante el forcejeo, la mujer cayó al suelo y fue golpeada. Además, el agresor habría intentado apuñalarla.

La situación se agravó porque la víctima sufrió un ataque de asma que le dificultó respirar. El atacante finalmente escapó por calle Güemes hacia el oeste después de llevarse una riñonera que contenía una campera, dos inhaladores, medicamentos y documentación, además del teléfono y el bolso.

Pero el raid no terminó allí.

Cinco minutos después, alrededor de las 20:55, otro joven que caminaba junto a su primo fue interceptado en calle Las Heras, pasando Maipú. El sospechoso volvió a exhibir el mismo cuchillo y les exigió sus pertenencias.

El acompañante logró escapar, pero el joven fue alcanzado por una patada y cayó al suelo. Allí, según la denuncia, el agresor lo amenazó mientras le apoyaba las manos sobre el pecho y le exigió que entregara sus pertenencias.

Finalmente, le robó un Samsung A54 5G azul oscuro.

Los dos hechos fueron advertidos por el CISEM y personal policial que realizaba recorridas preventivas comenzó a buscar al sospechoso.

La detención se produjo alrededor de las 21:18, en Zapiola entre Maipú y O'Higgins. Los efectivos identificaron a un joven cuyas características coincidían con las aportadas por las víctimas.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso arrojó el cuchillo de mango amarillo e intentó resistirse. Según el reporte policial, durante el forcejeo lanzó golpes de puño y patadas y llegó a patear una motocicleta policial.

Finalmente fue reducido. Durante el palpado, los efectivos encontraron entre sus pertenencias el Samsung A54 5G, que fue reconocido en el lugar por el segundo damnificado como el teléfono que le habían sustraído minutos antes.

El detenido fue identificado como Martínez, de 19 años, y quedó a disposición de la UFI Flagrancia. La causa fue caratulada como robo agravado por el uso de arma blanca, en dos hechos; daño agravado; resistencia y atentado a la autoridad, todo en concurso real.