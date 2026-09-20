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Argentina no pudo ante Brasil, pero metió a dos jugadores en el equipo ideal

La Selección cayó 3-0 ante el conjunto local en Río de Janeiro, con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20. Darlan fue la figura del partido con 23 puntos. Franco Massimino y Agustín Loser fueron incluidos en el equipo ideal del torneo.

La Selección Argentina de vóley cerró su participación en el Sudamericano de Río de Janeiro con una derrota ante Brasil. El conjunto dirigido por Horacio Dileo perdió 3-0, en un partido en el que tuvo reacción en los tres parciales, pero no logró sostenerla frente a un rival que se mostró más efectivo en los momentos decisivos.

Brasil se impuso con parciales de 25-20, 25-23 y 25-20 y tuvo en Darlan a su principal figura, con 23 puntos. En Argentina, Luciano Vicentín terminó como máximo anotador con 11, mientras que Manuel Armoa aportó 8.

El comienzo fue favorable al conjunto local, que encontró diferencias rápidamente desde el ataque y el saque. Brasil llegó a ponerse 8-2 y luego 13-8, aunque Argentina consiguió reaccionar y, con Vicentín como uno de los protagonistas, logró acercarse hasta el 19-21.

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Cuando el set entró en su tramo decisivo, Brasil volvió a marcar diferencias con el bloqueo y terminó quedándose con el parcial por 25-20.

En el segundo capítulo, Germán Gómez ingresó como titular, pero Brasil volvió a tomar ventaja desde el inicio. Se adelantó 6-2 y luego amplió la diferencia hasta el 13-8, sostenido nuevamente por su servicio y su capacidad para contraatacar.

Argentina volvió a reaccionar sobre el cierre. Del 19-14 pasó a quedar 19-21 y una contra de Martínez dejó el marcador 21-22. Sin embargo, Brasil tuvo mayor precisión en los últimos puntos y cerró el set 25-23.

El tercer parcial tuvo otra historia durante buena parte del desarrollo. Con Palonsky como opuesto, Argentina consiguió ponerse por primera vez arriba, 8-6, y mantuvo el partido equilibrado durante varios pasajes.

Pero en la definición volvió a aparecer Darlan. Brasil logró sacar una diferencia de 21-18 y luego un ace de Adriano le permitió cerrar el partido con un nuevo 25-20.

Dos argentinos en el equipo ideal

Más allá de la derrota en el cierre, el Sudamericano dejó un reconocimiento individual para Franco Massimino y Agustín Loser, quienes fueron incluidos en el equipo ideal del torneo.

Ahora, la Selección deberá poner la mira en sus próximos objetivos internacionales. El camino hacia los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 tendrá como posibilidades el Mundial de 2027 y la clasificación a través del ranking.

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