La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue blanco de un importante robo durante la noche del viernes. Un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad situada en la zona de Don Bosco tras romper uno de los ventanales y aprovechó que la vivienda estaba vacía para llevarse una gran cantidad de objetos de valor.
Entraron a robar a la casa de Del Potro y se llevaron todo: trofeos, medallas y objetos personales
La vivienda del extenista fue desvalijada mientras no había nadie en el lugar. Los delincuentes rompieron un ventanal y escaparon con dinero, joyas, camisetas y recuerdos deportivos de enorme valor sentimental.