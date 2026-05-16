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Entraron a robar a la casa de Del Potro y se llevaron todo: trofeos, medallas y objetos personales

La vivienda del extenista fue desvalijada mientras no había nadie en el lugar. Los delincuentes rompieron un ventanal y escaparon con dinero, joyas, camisetas y recuerdos deportivos de enorme valor sentimental.

La casa de Juan Martín del Potro en Tandil fue blanco de un importante robo durante la noche del viernes. Un grupo de delincuentes ingresó a la propiedad situada en la zona de Don Bosco tras romper uno de los ventanales y aprovechó que la vivienda estaba vacía para llevarse una gran cantidad de objetos de valor.

De acuerdo con medios locales, los ladrones recorrieron todos los ambientes y escaparon con dinero, joyas, relojes, camisetas, raquetas y distintos recuerdos vinculados a la carrera deportiva del extenista. Entre los elementos robados también habría trofeos, medallas y una alianza que pertenecía al padre de "Delpo".

Fue Patricia Lucas, madre de Del Potro, quien descubrió el hecho al regresar al domicilio y encontrarse con la casa revuelta y daños provocados por los asaltantes. Inmediatamente dio aviso a la Policía, que realizó peritajes en la propiedad y montó un operativo para intentar identificar a los responsables.

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Según trascendió, los delincuentes habrían actuado con información previa sobre la vivienda y los objetos que había en el interior, ya que permanecieron el tiempo suficiente para revisar cada habitación y seleccionar elementos de alto valor económico y sentimental.

Del Potro permanece alejado del circuito profesional, aunque sigue ligado al tenis como embajador de Roland Garros Junior, acompañando y promoviendo el desarrollo de jóvenes talentos.

El exdeportista nació en Tandil el 23 de septiembre de 1988. Se hizo profesional en 2005 y se retiró en 2022 del circuito internacional de tenis. El punto más alto de su exitosa carrera fue la consagración del US Open 2009, uno de los torneos de Grand Slam.

En 2016 integró el equipo argentino que obtuvo la Copa Davis, competencia en la que fue subcampeón en las ediciones 2008 y 2011.

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