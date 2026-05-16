Entraron a robar a la casa de Del Potro y se llevaron todo: trofeos, medallas y objetos personales

Según trascendió, los delincuentes habrían actuado con información previa sobre la vivienda y los objetos que había en el interior, ya que permanecieron el tiempo suficiente para revisar cada habitación y seleccionar elementos de alto valor económico y sentimental.

Del Potro permanece alejado del circuito profesional, aunque sigue ligado al tenis como embajador de Roland Garros Junior, acompañando y promoviendo el desarrollo de jóvenes talentos.

El exdeportista nació en Tandil el 23 de septiembre de 1988. Se hizo profesional en 2005 y se retiró en 2022 del circuito internacional de tenis. El punto más alto de su exitosa carrera fue la consagración del US Open 2009, uno de los torneos de Grand Slam.

En 2016 integró el equipo argentino que obtuvo la Copa Davis, competencia en la que fue subcampeón en las ediciones 2008 y 2011.