Toviggino del Estero: denuncian al tesorero de la AFA por apropiación de tierras

Taboada asegura ser el dueño legal de los terrenos gracias a la cesión de derechos que le otorgaron los herederos. En la denuncia presenta el documento de sucesión y lo adjunta como prueba a la par de un historial médico, un pedido de pericia caligráfica y folios con catastro sin respaldo, pero que comprobarían el uso de los terrenos por las principales empresas de Toviggino, sus personas más cercanas y su comercialización.

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Es que la historia de estos terrenos comienza con un trasfondo muy oscuro. Los dueños originales, Juan Figueroa y su esposa Dora Selva Salvatierra, fallecieron en 2016 y 2018 respectivamente. Sus hijos heredaron las propiedades pero se encontraron con ocupaciones y un caos judicial alrededor de ellos que terminaba en los nombres de 3 firmas vinculadas al tesorero: SOMA SRL, CARBELLO SRL y BARWA SRL. En 2024 los hijos de la pareja decidieron realizar la sucesión y otorgar los derechos al abogado Taboada, quien así se convirtió en el dueño legal de las extensiones de campos.

CÓMO LLEGARON LOS TERRENOS A MANO DE TOVIGGINO, SEGÚN LA DENUNCIA

Mediante la presentación se destacó no solo la sucesión que cedían los derechos sobre los terrenos al abogado denunciante, sino que también se presentó el historial médico de Figueroa, ya que se acusa que todas las transacciones posteriores a su defunción se realizaron a través de un poder presuntamente apócrifo a favor de un tal Bautista Oscar Arce.

Ese supuesto poder fue "firmado" durante la noche del 2 de noviembre, tan solo ocho horas antes de la muerte de Figueroa. Lo más insólito que se narra en la denuncia es que el hombre estaba en coma desde hacía una semana, en estado terminal.

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Ante ese dato, Taboada pide la nulidad absoluta de todo lo que haya derivado de ese poder, el mismo que permitió que Arce escriturara y venda o alquile las propiedades a piaccere. Especialmente a todas aquellas empresas vinculadas a Toviggino y sus familiares: SOMA SRL, CARBELLO SRL y BARWA SRL.

Las propiedades que las empresas de Toviggino y su presuntos socios tendrían están ubicadas en el Departamento Copo (+9.000 hectáreas), incluyendo campos emblemáticos como "Toro Human"; el Departamento Pellegrini (casi 4.000 hectáreas), el Departamento Capital (3.160 hectáreas), destacando parcelas en "El Dean"; y otros departamentos como Río Hondo, Alberdi, Jiménez, Banda y Sarmiento.

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La demanda por "Inexistencia y/o Nulidad Absoluta de Acto Jurídico, Falsedad de Instrumento Público y Reivindicación" sugiere que se utilizaron mecanismos fraudulentos para desplazar a los dueños originales, cuyas propiedades terminaron dentro de este holding de tierras ahora cuestionado. Para esto hubo un presunto apoyo de Ana Lía Terzano, la escribana de confianza del tesorero, quien da fe de la constitución de casi todas las firmas vinculadas a Toviggino y quien respalda el poder que "firmó" un hombre en coma.