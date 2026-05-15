Vaca Muerta: YPF lanza el proyecto LLL Oil con una inversión récord de USD 25.000 millones

Perforación masiva: Se proyecta la ejecución de 1.152 pozos en áreas contiguas de la cuenca para maximizar las sinergias logísticas y operativas.

Capacidad de producción: Para el año 2032, YPF estima alcanzar una extracción de 240.000 barriles diarios de petróleo , destinados en un 100% al mercado externo.

Aporte de gas: En paralelo al crudo, el proyecto inyectará unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas para reforzar el abastecimiento interno.

Empleo y divisas: Se estima la creación de 6.000 puestos de trabajo directos y exportaciones anuales por USD 6.000 millones una vez alcanzado el nivel de producción máxima.

Para canalizar este volumen de crudo, la empresa se apoyará en el sistema Vaca Muerta Sur (VMOS), un consorcio donde participan otros gigantes del sector como Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

Esta red logística, que demanda una inversión inicial de USD 3.000 millones, incluye un oleoducto estratégico con capacidad para transportar hasta 550.000 barriles por día, con posibilidad de expandirse a 700.000 en función de la demanda y el crecimiento de la cuenca.

El ecosistema de inversión

LLL Oil se suma al otro gran megaproyecto que YPF ya tiene en marcha: Argentina GNL. En alianza con la italiana ENI y la árabe XRG, este desarrollo busca la licuefacción y exportación de gas natural licuado.