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Vaca Muerta: YPF lanza el proyecto LLL Oil con una inversión récord de USD 25.000 millones

La petrolera de bandera solicitó formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para poner en marcha la iniciativa de exportación de crudo más ambiciosa de la Argentina.

En lo que representa la mayor apuesta productiva bajo el nuevo marco normativo de inversiones, YPF presentó el proyecto LLL Oil, una mega iniciativa destinada a acelerar de manera masiva la explotación de petróleo no convencional en la cuenca neuquina. La propuesta contempla un desembolso de USD 25.000 millones y se posiciona como el pilar fundamental del plan estratégico para convertir a Vaca Muerta en una plataforma de exportación de escala mundial.

El anuncio fue oficializado por el presidente de la compañía, Horacio Marín, quien destacó que este desarrollo no solo es el más grande presentado hasta la fecha bajo el RIGI, sino que marca "el inicio de una nueva etapa" para la industria energética nacional.

Las claves del proyecto LLL Oil

La escala del emprendimiento es inédita para la historia hidrocarburífera argentina. Estos son los ejes centrales de la presentación técnica:

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  • Perforación masiva: Se proyecta la ejecución de 1.152 pozos en áreas contiguas de la cuenca para maximizar las sinergias logísticas y operativas.

  • Capacidad de producción: Para el año 2032, YPF estima alcanzar una extracción de 240.000 barriles diarios de petróleo, destinados en un 100% al mercado externo.

  • Aporte de gas: En paralelo al crudo, el proyecto inyectará unos 10 millones de metros cúbicos diarios de gas para reforzar el abastecimiento interno.

  • Empleo y divisas: Se estima la creación de 6.000 puestos de trabajo directos y exportaciones anuales por USD 6.000 millones una vez alcanzado el nivel de producción máxima.

Para canalizar este volumen de crudo, la empresa se apoyará en el sistema Vaca Muerta Sur (VMOS), un consorcio donde participan otros gigantes del sector como Pan American Energy (PAE), Vista, Pampa Energía, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol y Shell.

Esta red logística, que demanda una inversión inicial de USD 3.000 millones, incluye un oleoducto estratégico con capacidad para transportar hasta 550.000 barriles por día, con posibilidad de expandirse a 700.000 en función de la demanda y el crecimiento de la cuenca.

El ecosistema de inversión

LLL Oil se suma al otro gran megaproyecto que YPF ya tiene en marcha: Argentina GNL. En alianza con la italiana ENI y la árabe XRG, este desarrollo busca la licuefacción y exportación de gas natural licuado.

  • Infraestructura GNL: Una inversión de USD 20.000 millones para plantas y terminales.

  • Desarrollo de pozos: USD 10.000 millones adicionales para garantizar el suministro del recurso.

  • Impacto laboral: En el pico de actividad, la iniciativa de gas podría generar hasta 50.000 empleos.

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