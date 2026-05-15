Filmaron a Cristina Kirchner saliendo sorpresivamente de su casa

Fuentes cercanas a CFK afirmaron que la extitular del Senado fue autorizada a salir de su casa "por razones médicas" y que lo avaló el Tribunal Oral Federal N°2. Se trató de un control de rutina, consignaron.

Embed - Cristina Kirchner fue filmada tras una salida autorizada por la Justicia y generó revuelo en redes

El episodio volvió a poner bajo discusión el régimen de cumplimiento de la condena de seis años por corrupción en la obra pública de Santa Cruz, que ya había generado tensiones previas entre la defensa de la exmandataria y el tribunal encargado de la ejecución.

Uno de los puntos más discutidos fue el uso del balcón del departamento, utilizado por la expresidenta para saludar a militantes que se concentraban en la zona. Ante las críticas, la defensa pidió precisiones al tribunal, que autorizó su uso pero con la advertencia de hacerlo con “prudencia”, para no afectar la convivencia del barrio.

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También el régimen de visitas derivó en cambios. Tras un encuentro de nueve economistas autorizados que ingresaron al mismo tiempo, el tribunal consideró que se había desvirtuado el régimen inicial. Desde entonces, se estableció un límite de tres personas por reunión y un máximo de dos horas.

Otro capítulo fue la terraza del edificio, donde el tribunal autorizó a la expresidenta a permanecer hasta dos horas por día, con la comparación explícita de que se trata de un esquema similar al de salidas al patio en cárceles comunes.