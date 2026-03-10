Milei en Wall Street: "Aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros"

La barrera en disputa: Se trata de un arancel antidumping del 28% que regía desde 2020 sobre las importaciones de hojas de aluminio provenientes de China.

El costo del proteccionismo: El Presidente utilizó una metáfora de precios para justificar la apertura. "Si un neumático cuesta 100 dólares y el político pone una pared para que haya que pagarlo 400, eso es un problema" explicaba.

Reasignación de empleos: Bajo la premisa liberal, Milei proyectó que los puestos de trabajo perdidos en sectores protegidos serán absorbidos por industrias competitivas, permitiendo que el ahorro de los consumidores se derive a otras áreas de la economía.

Frente a una audiencia de inversores internacionales, el mandatario vinculó la defensa de la industria nacional con prácticas de corrupción. Para Milei, el sistema de protección no busca la eficiencia, sino el financiamiento de la política. "Nos estamos sacando de encima a los que usan el nacionalismo berreta de pacotilla para defender el robo. El principio de revelación dice que aquellos que defienden la industria nacional son unos chorros".

Incluso, lanzó una incendiaria acusación hacia el pasado reciente: "Los Kirchner, cuando insultaban a Rocca, no lo hacían por odio, sino porque estaban negociando la coima".

En el plano estrictamente financiero, el presidente analizó la evolución del riesgo país, que descendió de 2.500 a 550 puntos básicos. Sin embargo, advirtió sobre la persistencia del "riesgo kuka": la incertidumbre de los mercados ante un posible regreso del populismo después de 2027.

Milei trazó dos escenarios posibles según el costo del financiamiento. Con 550 puntos, la economía crecería entre un 4% y 5% anual y con 220 puntos, el crecimiento saltaría a tasas de entre 7% y 8%.

De lograrse este último escenario, el mandatario aseguró que Argentina podría duplicar su PBI cada nueve o diez años, consolidando un ciclo de crecimiento inédito en la historia moderna del país.