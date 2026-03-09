Milei inicia una gira por Estados Unidos y Chile

Ese mismo día, Milei partirá a Santiago de Chile, junto a su gabinete, donde tiene previsto llegar antes de medianoche. El miércoles 11, asistirá a la ceremonia de asunción presidencial de Kast, el jefe de Estado recientemente electo, en el Salón de Honor del Congreso Nacional en Valparaíso.

La visita del mandatario argentino busca ratificar la consolidación política con el nuevo gobierno chileno; meses antes de la asunción, ambos líderes habían acordado trabajar en una agenda común sobre seguridad, migración y reactivación económica.

El jueves 12, Milei ya se encontrará en suelo argentino y, posiblemente, realice una serie de reuniones en Casa Rosada con su gabinete para delimitar las acciones que llevará su gestión las próximas semanas.

Para el viernes, la agenda del Presidente contempla su participación en la jornada de cierre de Expoagro 2026 (Edición YPF Agro), especialmente significativa, ya que celebra el 20° aniversario de la megamuestra agroindustrial a cielo abierto más importante de la región