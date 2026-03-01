Milei anunció un paquete de reformas en su discurso en el Congreso

Durante su discurso en el recinto, Milei anunció que se llevaría adelante la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta". En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".

Así, sostuvo que "es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno" a la par de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".

Las reformas que se vienen en el Congreso de Milei

El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla". Entre ellas, enumeró cambios en los siguientes ítems:

Reforma del Código Civil y Comercial;

Código Procesal Civil y Comercial;

Esquema impositivo;

Código Aduanero;

Un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos";

Sistema electoral, inclusive "cómo se financian los partidos políticos".

La claves de Milei para el resurgimiento económico

El Presidente destacó la política económica y remarcó que “hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”. Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”.

“La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.

Y agregó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano. El segundo pilar es el capital humano. La productividad de una nación y su protección hacia el futuro descansan a las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Protegida. Sin alimento, no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía; por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno. Qué paradójico, qué paradójico que los que pongamos primero a los niños seamos nosotros, cuando ellos, su líder original, decían que los privilegiados eran los niños, y lo único que hicieron es meter siete de cada diez bajo la pobreza”.

“El futuro económico es incierto. Hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuáles serán las industrias del futuro en 10, 20 o en 50 años. Por eso, debemos contar con una ciudadanía con capacidad de decidir por sí misma cómo ordenar sus capacidades físicas y mentales. Y también debemos darle las herramientas para poder tomar estas decisiones. Por último, el tercer pilar del crecimiento viene de la mano de la apertura comercial”, completó.

Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”

En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.

Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.

Milei apuntó nuevamente contra los empresarios

El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”

“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.

Y continuó: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI, lo pueden ver en lo que es el consejo de más. No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".

Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”

Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.

Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.

“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.

