Milei anunció un paquete de reformas en su discurso en el Congreso

Durante su discurso en el recinto, Milei anunció que se llevaría adelante la presentación de una serie de paquetes de reformas al destacar que "nunca el Congreso de la Nación tuvo una composición tan reformista como esta". En esa línea, adelantó: "Dedicaremos este año a examinar la organización jurídica e institucional que nos trajo hasta acá y construir una arquitectura nueva para los próximos 50 años con la moral occidental como política de Estado".
Así, sostuvo que "es la hora de pensar como Nación y no solo como Gobierno" a la par de "abrazar las políticas de Estado por primera vez en un siglo".
Las reformas que se vienen en el Congreso de Milei
El mandatario defendió a la propiedad privada como "piedra angular de toda la economía" y, desde allí, destacó que su gestión profundizará "en las reformas necesarias para salvaguardarla". Entre ellas, enumeró cambios en los siguientes ítems:
- Reforma del Código Civil y Comercial;
- Código Procesal Civil y Comercial;
- Esquema impositivo;
- Código Aduanero;
- Un nuevo marco legal para el desarrollo primario de los recursos naturales "lejos de prejuicios ambientalistas absurdos";
- Sistema electoral, inclusive "cómo se financian los partidos políticos".
La claves de Milei para el resurgimiento económico
El Presidente destacó la política económica y remarcó que “hoy estamos en la puerta de un gran resurgimiento económico, pero crecer requiere un conjunto de prerrequisitos fundamentales que debemos asegurar”. Y siguió: “Lo primero y requisito requisito fundamental es garantizar las condiciones macroeconómicas básicas, que ha sido la gran tarea de nuestros primeros dos años de gestión. Para ello, nada más importante que seguir defendiendo con el equilibrio fiscal y una política monetaria restrictiva que se permita terminar de una vez y para siempre con el flagelo de la inflación”.
“La primera permitirá seguir bajando el riesgo país, por ende, la tasa en dólares, mientras que la segunda hará posible que la tasa nominal en precios baje, al tiempo que baje la distorsión de precios relativos que causa la inflación. Entonces, sé que esto deriva en una mejor asignación de recursos y en una baja exógena en la tasa de interés que lleva mayor acumulación de capital, mayor productividad, salarios más altos y menores niveles de pobreza y vigencia. Es más, la baja del gasto que permitió bajar, tanto impuestos explícitos como implícitos, deriva de mayor libertad económica, por ende, mayores niveles de prosperidad”.
Y agregó: “Segundo, tenemos los impulsores de crecimiento de largo plazo sustentados en tres pilares simultáneos. El primer pilar es la desregulación de la economía. Esta política de terminar regulaciones no solo es una forma de restaurar derechos de propiedad, sino que además libera rendimientos crecientes, los cuales son las bases de crecimiento económico. Si no este punto, todo lo demás será en vano. El segundo pilar es el capital humano. La productividad de una nación y su protección hacia el futuro descansan a las espaldas de una ciudadanía correctamente nutrida, educada y protegida. Protegida. Sin alimento, no hay un correcto desarrollo cognitivo, no se puede educar y no se puede ser participante activo en la economía; por eso los niños son una prioridad absolutamente de este gobierno. Qué paradójico, qué paradójico que los que pongamos primero a los niños seamos nosotros, cuando ellos, su líder original, decían que los privilegiados eran los niños, y lo único que hicieron es meter siete de cada diez bajo la pobreza”.
“El futuro económico es incierto. Hoy no sabemos, a ciencia cierta, cuáles serán las industrias del futuro en 10, 20 o en 50 años. Por eso, debemos contar con una ciudadanía con capacidad de decidir por sí misma cómo ordenar sus capacidades físicas y mentales. Y también debemos darle las herramientas para poder tomar estas decisiones. Por último, el tercer pilar del crecimiento viene de la mano de la apertura comercial”, completó.
Milei destacó las alianzas internacionales: “Fuimos los primeros de la región en plantar banderas”
En otro pasaje del discurso, Milei destacó la labor en materia de relaciones internacionales y sostuvo: “Como gobierno, hemos tenido un gran abierto. Fuimos los primeros de la región en plantar banderas. Argentina ya dejó pasar dos veces el Día de Victoria. En la Segunda Guerra Mundial, nuestra neutralidad nos forzó décadas de más violencia. Con el no a la ICA, nos quedamos afuera del mayor ciclo de expansión económica del esfuerzo humano”.
Y completó: “Mientras tanto, implementamos el régimen 30% de comercio servioso desde febrero, cuando deberíamos tener un brote invencible, cerca del 93%. Son números de vergüenza, y no nos puede volver a pasar. Esta cita también es defensa. El Atlántico Sur es el terreno de disputas estratégicas de las próximas décadas”.
Milei apuntó nuevamente contra los empresarios
El mandatario volvió a cuestionar a los dueños de empresas y apuntó: “¿Acaso les parece normal pagar tonelada de tubo de acero cuatro mil dólares, cuando se paga mil cuatrocientos, y que, si no se accede a dicho capricho, se amenaza con adelantarle el pago de inmediato para intentar poner en jaque al mercado de cambio?”
“No, ustedes son políticos corruptos, que le venden favores a empresarios corruptos, y ustedes se beneficiaban, ustedes y los empresarios corruptos, a costa de todos los argentinos. ¿O acaso les parece bien pagar los neumáticos tres o cuatro veces más caros contra la extorsión de tirar novecientos veinte trabajadores a la cárcel, mientras que se negocia la protección para el sector de aluminio?”, indicó.
Y continuó: “¿Acaso les parece bien pagar una remera básica cincuenta dólares, cuando la importada cuesta cinco? Obviamente, la respuesta sectorial no está curva, se habla de apertura indiscriminada, mientras que cuando se mira el coeficiente de apertura y comercio exterior, Argentina es el país más cerrado del mundo por lejos para su nivel de PBI, lo pueden ver en lo que es el consejo de más. No solo eso, en el ranking de apertura del Banco Mundial, Argentina está en el puesto ciento setenta y ocho de ciento setenta y nueve países. ¿De qué apertura indiscriminada me hablan? Están hablando de defender los privilegios de los cazadores del zoológico".
Milei: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad”
Sobre el cierre del discurso, el mandatario remarcó que “la verdadera batalla de recursos humanos cultural, filosófica y moral es elegir el sistema que sacó de la pobreza a millones, para ser una nación, para dejar de ser una nación madura, que dilapida el futuro y para revertir beneficios del presente y convertirnos en una nación madura”.
Y continuó: “Nuestro país está saliendo de la adolescencia e ingresando a la mayoría de edad. Por eso consagramos a este año como el “Año de la Grandeza Argentina”.
“Hay que legislar a la altura de la grandeza argentina. Nosotros haremos nuestra parte, y ustedes deberán hacer la suya. Como dice nuestro queridísimo Ministro de Economía, hay momentos en la historia en los que la historia cambia. Este es ese momento. Nosotros, los que estamos aquí sentados, hoy somos protagonistas de este momento”, cerró.
Las frases más destacadas del discurso de Javier Milei
- “Hace tan solo 2 años la Argentina estaba en una situación de crisis terminal, hace dos años estábamos atrapados sin salida en un eterno presente que destruía nuestra fe y la de nuestros hijos”
- “Tan solo en unas pocas semanas, en los que ha sido uno de los periodos de sesiones extraordinarias más productivas de nuestra historia y cumpliendo todas las promesas de campaña hechas en 2005”.
- “Se terminó con el endeudamiento inmoral que le pasaba la cuenta de nuestra fiesta a generaciones futuras”.
- “No solo lo hicimos sin subir impuestos, sino que los bajamos porque no solo creemos que los impuestos son un robo, sino que el ajuste debía hacerlo la política”.
- A la oposición: “Ustedes también podrían gritar porque soy presidente de ustedes aunque no les guste”. “Ustedes no pueden aplaudir porque se les escapa la mano en los bolsillos ajenos”. “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la justicia”.
- “Sancionamos la ley de inocencia fiscal, los argentinos pasaron a ser inocentes hasta que se demuestre lo contrario”.
- “Reformamos la Ley penal juvenil, modificando un régimen penal que tenía más de 40 años de antigüedad”. “Sin orden y sin justicia no hay futuro”.
- “La Justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley.”
- Otra vez cargo contra Cristina Kirchner y la oposición: “Manga de ladrones, delincuentes. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorandum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.
- “Sigan con las operetas que la gente sabe que son unos mentirosos, que los audios son falsos. Sigan mintiendo, manga de ladrones, manga de chorros. Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa cuadernos, por el memorándum de Irán, por lo que hizo con Vialidad. Porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.
- “Tenemos la fuerza para empezar un nuevo capítulo de la historia argentina por voluntad de los argentinos que lo expresaron en las urnas”.
“Había solo una forma de cortar el nudo gordiano que significa el desastre heredado y era estabilizar la economía”. “Se redujo el déficit fiscal en 5 puntos apenas asumido el mandato gracias al mejor ministro de Economía del mundo (en referencia a Luis Caputo)”.
"Gracias a la enorme tarea de Federico (Sturzenegger) hemos realizado más de 14.500 desregulaciones en un sinfín de áreas que dan cuenta del grado de cooptación corporativa que tenía el Estado, porque detrás de cada regulación había un privilegio, o mejor dicho...un curro, un tongo”.
“Se ha normalizado y potenciado el mercado de los alquileres, luego de derogarse la nefasta Ley de Alquileres ha visto aumentar fuertemente la oferta de viviendas en alquiler y reducir su precio 30% en términos reales”.
- “Desarticulamos el siniestro sistema de licencias para las exportaciones gracias a la eliminación de la SIRA, la ampliación del courier y la baja de aranceles”.
- "Todos estos grandes logros parecen pequeños al lado del logro por el RIGI". "Aprobamos proyectos por 25.000 millones de dólares que ya están en marcha".
- "Estamos ante la política de desarrollo más eficaz del siglo".
“Redujimos en un 20% la planta estatal y reducido en casi un 40% los cargos superiores de la administración pública ahorrándole 2.000 millones de dólares al año a la sociedad”.
“Acabamos de aprobar el RIMI para medias inversiones que potenciará gran parte de las pymes del país permitiéndoles amortizar rápidamente la compra de bienes de capital.”
“La Reforma laboral modernizará por primera vez en más de 50 años las relaciones laborales en nuestro país, acorde al dinamismo del presente”.
“Las zozobras generadas por un sector de la política, y sus socios, empresarios mediáticos que se resisten al cambio, y que durante el año pasado hicieron todo lo posible para derrocar a este Gobierno....y les salió mal”.
- "La malaria se ha terminado, la sociedad se inoculó el 26 de octubre del año pasado".
“¿Alguien quiere seguir con un modelo empobrecedor donde solo ganan los políticos corruptos y los empresarios amigos del poder?, para este Gobierno la respuesta es ‘no’, la industria nacional subsidiada deja en claro que muchos empresarios son cómplices del saqueo de los argentinos”.
- "La arquitectura que tendrá el Estado argentino los próximos 50 años, teniendo la moral occidental como política de estado. Es la hora de la visión, es la hora de pensar como nación y no solo como gobierno".
- "La minería se despegará por toda la Cordillera, generando cientos de miles de puestos de trabajo. De hecho, si no fuera por cavernícolas como ustedes, e hiciéramos las cosas, no como una gran hazaña, sino como la hace Chile, la cordillera nos daría 1,000,000 de puestos de trabajo reales".
- "Ustedes que se entregaban a Venezuela y que se entregaban a los terroristas de Irán, que nos metieron dos bombas. Dale. Donde la corrupta además firmó un Memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman. Dale. Manga de asesinos y chorros”.
- "Tenemos que crear el siglo de las Américas. Make America Great Again".
“Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales. Todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso. Esto constituirá el año calendario de las reformas, 9 meses de reformas que van a rediseñar la arquitectura institucional de la nueva Argentina”.