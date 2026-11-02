Milei recibió el premio Gratitud y volvió a ubicar a Israel en el centro de su política exterior

Entre ellas mencionó el reconocimiento de Jerusalén como capital israelí, el anuncio del traslado de la embajada argentina a esa ciudad, la designación de Hamás y de la Guardia Revolucionaria de Irán como organizaciones terroristas y el impulso a los Acuerdos de Isaac en América Latina.

Bramnick también resaltó la declaración de Israel como aliado estratégico y la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. En su discurso, comparó a Milei con “un Ciro moderno”, en referencia al rey persa que, según el relato bíblico, permitió el regreso de los judíos a Jerusalén.

Discurso del Presidente Javier Milei en la Noche de Celebración por Israel, en la Iglesia Visión de Futuro. pic.twitter.com/0DuQ8EAnij — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) November 2, 2026

Milei abrió su intervención con un saludo a Netanyahu, a quien felicitó por el resultado obtenido en las últimas elecciones israelíes.

Sostuvo que el país necesita “un liderazgo fuerte y representativo” frente al resurgimiento del antisemitismo y al que definió como “silencio cómplice” de buena parte de los medios internacionales.

También celebró la próxima visita del papa León XIV a la Argentina, que sería la primera de un pontífice desde la de Juan Pablo II, en 1987. Para el mandatario, el viaje permitirá reforzar los valores judeocristianos que, según su visión, constituyen los cimientos de Occidente.

Al explicar su respaldo a Israel, Milei rechazó que se trate de una preferencia personal y lo presentó como una definición ideológica. “No defendemos a Israel por un capricho personal del Presidente de la Nación, sino porque hoy es el baluarte de nuestros valores en el mundo, frente a quienes quieren destruirnos”, afirmó.

El mandatario también recurrió a los Diez Mandamientos para exponer su interpretación liberal de los valores religiosos. Vinculó el “no robarás” con el derecho de cada persona sobre lo que produce mediante su trabajo y el “no darás falso testimonio” con la confianza necesaria para sostener los contratos.

Luego citó la definición de liberalismo de Alberto Benegas Lynch (h), basada en el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo y el principio de no agresión.

Otro tramo estuvo dedicado a los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994. Milei recordó que ambos dejaron 114 muertos y apuntó contra Irán y Hezbolá, a quienes vinculó con la responsabilidad por los ataques. También lanzó una crítica al kirchnerismo al contrastar el memorándum firmado con Irán durante ese período con el acercamiento de su Gobierno a Israel.

Las críticas más fuertes estuvieron dirigidas a la izquierda internacional. Milei la acusó de auxiliar a organizaciones terroristas y de trabajar para debilitar a los gobiernos liberales.

Además, cuestionó las críticas a las operaciones militares israelíes cuando provocan víctimas civiles y rechazó los pedidos de sanciones, embargos y restricciones contra ese país.

En defensa de las acciones militares, sostuvo que las democracias enfrentan dificultades cuando los grupos terroristas se ocultan entre la población civil y cuestionó que las críticas se concentren en Israel. También destacó el liderazgo de Donald Trump y Netanyahu antes de lanzar una advertencia: “Quienes se meten con Israel se meten con todo Occidente”.

En el cierre, Milei evocó la historia de los Macabeos y utilizó esa referencia religiosa para reivindicar la resistencia de Israel frente a sus adversarios. “La victoria no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, citó, antes de concluir con su habitual consigna: “¡Viva la libertad, carajo!”.