El presidente Javier Milei inicia una semana con intensa actividad política y diplomática concentrada en la Ciudad de Buenos Aires, previa a lo que será su nuevo viaje internacional hacia Madrid, España, para participar de la Cumbre Iberoamericana.
Milei viajará a España este martes para participar de la Cumbre Iberoamericana
El mandatario mantendrá reuniones sobre educación y política internacional en Buenos Aires antes de partir este martes hacia España para participar de la Cumbre Iberoamericana.