Milei viajará a España este martes para participar de la Cumbre Iberoamericana

Durante la jornada de este lunes, la agenda del jefe de Estado abarca tres ejes centrales. A mediodía participará de un encuentro organizado por Argentina por la Educación junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Posteriormente, en Casa Rosada, mantendrá una reunión con el rabino Yehuda Kaploun, enviado especial del gobierno de Donald Trump para temas de antisemitismo, con la presencia del canciller Pablo Quirno. Hacia la noche, asistirá a la Noche de Celebración por Israel para recibir el premio “Gratitud”.

El martes combinará el armado político interno con los preparativos del viaje. Tras la habitual conferencia del vocero presidencial Adrián Ravier y el desarrollo de la Mesa Política al mediodía, el Presidente despegará a las 23:00 horas con destino a la capital española al frente de la comitiva oficial.