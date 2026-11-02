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Balean a un adolescente y su madre se negó a denunciar el ataque

El joven dijo que un sujeto le disparó en el barrio Los Tamarindos y fue trasladado al Hospital Rawson. Según pudo confirmar este diario, su madre se abstuvo de presentar una denuncia penal.

Un adolescente de 17 años recibió un disparo en una pierna durante las primeras horas de este lunes en Chimbas. El joven fue trasladado al Hospital Rawson y, según pudo confirmar este diario, su madre decidió no radicar una denuncia por la agresión.

El procedimiento policial comenzó después de un llamado al 911 que alertó sobre un menor herido en la Manzana K del barrio Los Toneles. El aviso inicial indicaba que tenía un corte en una pierna, por lo que acudieron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias 107.

Sin embargo, al ser asistido, el adolescente manifestó que la lesión había sido provocada por un arma de fuego. Según su relato, momentos antes se encontraba en el barrio Los Tamarindos cuando un sujeto se acercó y le efectuó un disparo a corta distancia.

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El joven no aportó información sobre la identidad del atacante ni precisó el lugar exacto en el que ocurrió la agresión. Debido a la lesión, fue trasladado al Hospital Rawson para recibir atención médica.

En el centro de salud, los efectivos entrevistaron a su madre, quien manifestó que no quería presentar una denuncia penal por lo sucedido. Ante esa decisión, se labró el acta de abstención correspondiente.

La intervención quedó a cargo de personal de la Comisaría 26ª. Hasta el momento, no trascendieron datos sobre el presunto autor del disparo ni sobre las circunstancias que originaron el ataque.

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