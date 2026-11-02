Un adolescente de 17 años recibió un disparo en una pierna durante las primeras horas de este lunes en Chimbas. El joven fue trasladado al Hospital Rawson y, según pudo confirmar este diario, su madre decidió no radicar una denuncia por la agresión.
Balean a un adolescente y su madre se negó a denunciar el ataque
El joven dijo que un sujeto le disparó en el barrio Los Tamarindos y fue trasladado al Hospital Rawson. Según pudo confirmar este diario, su madre se abstuvo de presentar una denuncia penal.