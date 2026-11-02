Balean a un adolescente y su madre se negó a denunciar el ataque

El procedimiento policial comenzó después de un llamado al 911 que alertó sobre un menor herido en la Manzana K del barrio Los Toneles. El aviso inicial indicaba que tenía un corte en una pierna, por lo que acudieron efectivos policiales y personal del servicio de emergencias 107.

Sin embargo, al ser asistido, el adolescente manifestó que la lesión había sido provocada por un arma de fuego. Según su relato, momentos antes se encontraba en el barrio Los Tamarindos cuando un sujeto se acercó y le efectuó un disparo a corta distancia.