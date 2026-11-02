Universitario se consagró campeón en Sub 14 y equipos sanjuaninos se destacaron

En tanto, en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 Damas, que se desarrolló en Rosario, la U.N.S.J, único representante de nuestra provincia, finalizó en la sexta posición.

El equipo sanjuanino integró la Zona A, donde sumó un punto. Luego de la fase de grupos, consiguió el pase a las semifinales tras vencer por 2 a 1 a La Salle H.C. En la jornada final, igualó 0 a 0 con Marista, pero cayó por 3 a 1 en la definición por penales.

De esta manera, el hockey sanjuanino cerró su participación en ambos certámenes nacionales con un título argentino para la U.N.S.J. en Sub 14, el sexto puesto de San Juan Rugby en esa misma categoría y la sexta ubicación del conjunto universitario en Sub 19.

Resultados de San Juan en el Sub 14

Jueves 29 de octubre

U.N.S.J 2 – Universitario Córdoba 1

San Juan Rugby 1 – Tucumán Rugby A 2

U.N.S.J 3 – San Juan Rugby 1

Viernes 30 de octubre

San Juan Rugby 0 – Universitario Córdoba 3

U.N.S.J 1 – Tucumán Rugby 1

Sábado 31 de octubre

Cuadrangular: Atlético Pelegrini 2 – San Juan Rugby Club 5

Semifinales: U.N.S.J 5 – Jockey Club de Salta A 1

Domingo 1 de noviembre

Cuadrangular: San Juan Rugby 4 – Tigres Rugby Club 3

Finales: U.N.S.J 2 (3) – Los Tordos 2 (2)

Resultados de San Juan en el Sub 19

Jueves 29 de octubre

U.N.S.J 2 – Marista 2

Lomas 3 – U.N.S.J 1

Viernes 30 de octubre

Universitario Córdoba 3 – U.N.S.J 0

Sábado 31 de octubre

Semifinales: LA SALLE H.C 1 – U.N.S.J 2

Domingo 1 de noviembre

Finales: Marista 0 (3) – U.N.S.J 0 (1)