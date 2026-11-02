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Universitario se consagró campeón en Sub 14 y equipos sanjuaninos se destacaron

La U.N.S.J. obtuvo el título en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 Damas, disputado en Salta, donde San Juan Rugby finalizó sexto. En tanto, en el certamen Sub 19 Damas, desarrollado en Rosario, la U.N.S.J. también ocupó la sexta posición.

Los equipos sanjuaninos tuvieron participación en los Campeonatos Argentinos de Clubes de Hockey sobre Césped Damas, en las categorías Sub 14 y Sub 19, que se disputaron desde el jueves 29 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre, en Salta y Rosario, respectivamente. Ambos equipos tuvieron el apoyo para viajar por parte del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte de San Juan.

En el Campeonato Argentino de Clubes Sub 14 Damas, disputado en Salta, la Universidad Nacional de San Juan (U.N.S.J.) tuvo una destacada actuación y se consagró campeona tras igualar 2 a 2 con Los Tordos en la final y quedarse con la definición por penales por 3 a 2.

El conjunto universitario había superado a Jockey Club de Salta A por 5 a 1 en semifinales, luego de una fase de grupos en la que sumó siete puntos. Por su parte, San Juan Rugby Club también representó a la provincia y finalizó en el sexto puesto de la clasificación general, tras disputar el cuadrangular por los puestos del quinto al octavo.

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En tanto, en el Campeonato Argentino de Clubes Sub 19 Damas, que se desarrolló en Rosario, la U.N.S.J, único representante de nuestra provincia, finalizó en la sexta posición.

El equipo sanjuanino integró la Zona A, donde sumó un punto. Luego de la fase de grupos, consiguió el pase a las semifinales tras vencer por 2 a 1 a La Salle H.C. En la jornada final, igualó 0 a 0 con Marista, pero cayó por 3 a 1 en la definición por penales.

De esta manera, el hockey sanjuanino cerró su participación en ambos certámenes nacionales con un título argentino para la U.N.S.J. en Sub 14, el sexto puesto de San Juan Rugby en esa misma categoría y la sexta ubicación del conjunto universitario en Sub 19.

Resultados de San Juan en el Sub 14

Jueves 29 de octubre

U.N.S.J 2 – Universitario Córdoba 1

San Juan Rugby 1 – Tucumán Rugby A 2

U.N.S.J 3 – San Juan Rugby 1

Viernes 30 de octubre

San Juan Rugby 0 – Universitario Córdoba 3

U.N.S.J 1 – Tucumán Rugby 1

Sábado 31 de octubre

Cuadrangular: Atlético Pelegrini 2 – San Juan Rugby Club 5

Semifinales: U.N.S.J 5 – Jockey Club de Salta A 1

Domingo 1 de noviembre

Cuadrangular: San Juan Rugby 4 – Tigres Rugby Club 3

Finales: U.N.S.J 2 (3) – Los Tordos 2 (2)

Resultados de San Juan en el Sub 19

Jueves 29 de octubre

U.N.S.J 2 – Marista 2

Lomas 3 – U.N.S.J 1

Viernes 30 de octubre

Universitario Córdoba 3 – U.N.S.J 0

Sábado 31 de octubre

Semifinales: LA SALLE H.C 1 – U.N.S.J 2

Domingo 1 de noviembre

Finales: Marista 0 (3) – U.N.S.J 0 (1)

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