Milei desafió por primera vez a Bullrich y dijo que el único candidato libertario es él

El pronunciamiento se produjo en medio de las versiones sobre una posible candidatura de la senadora para 2027. La exministra de Seguridad había dicho recientemente que está preparada para competir por la Presidencia, aunque aclaró que sabe que debe esperar su momento.

“Estoy preparada para ser presidente, pero una tiene que saber esperar su momento”, sostuvo. Sus declaraciones, junto con publicaciones en redes sociales centradas en su figura, alimentaron las especulaciones sobre su futuro político y una eventual disputa por el liderazgo dentro del oficialismo.

Las diferencias con el Gobierno

La tensión entre Bullrich y el entorno presidencial se profundizó en las últimas semanas. La senadora faltó a la última reunión de gabinete convocada por Milei en Casa Rosada. Desde su entorno atribuyeron la ausencia a problemas personales, aunque también trascendió su malestar con algunas decisiones y declaraciones del mandatario.

Entre los episodios que habrían profundizado el distanciamiento aparece el discurso de Milei durante la cena de la Fundación Faro, donde lanzó una polémica frase sobre periodistas. Bullrich estuvo presente, pero no acompañó con aplausos ese tramo de la exposición.

También hubo diferencias por la postura del Gobierno frente al resultado electoral en Brasil y por el rumbo económico. La senadora reclamó que los indicadores macroeconómicos se traduzcan en mejoras para las familias y advirtió sobre las dificultades que atraviesan comerciantes, industriales y constructores.

En ese escenario, la ratificación de Menem, amplificada por Milei en sus redes, funciona como una señal hacia adentro de La Libertad Avanza: el Presidente busca dejar definido quién encabeza el proyecto electoral para 2027, mientras Bullrich mantiene abiertas sus propias aspiraciones.