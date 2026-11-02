Cristian David Videla tenía 22 años, jugaba al fútbol y era parte de una comunidad que este domingo recibió una noticia inesperada. Su muerte en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40 generó conmoción en Sarmiento, donde familiares, amigos y personas que compartían con él la pasión por la pelota comenzaron a despedirlo a través de mensajes de tristeza y acompañamiento.
Tenía 22 años, jugaba al fútbol y murió en un choque contra un tractor
Cristian David Videla tenía 22 años, jugaba al fútbol y murió el domingo por la noche al chocar con un tractor sobre la Ruta 40, en Tres Esquinas. Su muerte provocó numerosas muestras de dolor.