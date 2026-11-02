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Tenía 22 años, jugaba al fútbol y murió en un choque contra un tractor

Cristian David Videla tenía 22 años, jugaba al fútbol y murió el domingo por la noche al chocar con un tractor sobre la Ruta 40, en Tres Esquinas. Su muerte provocó numerosas muestras de dolor.

Cristian David Videla tenía 22 años, jugaba al fútbol y era parte de una comunidad que este domingo recibió una noticia inesperada. Su muerte en un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 40 generó conmoción en Sarmiento, donde familiares, amigos y personas que compartían con él la pasión por la pelota comenzaron a despedirlo a través de mensajes de tristeza y acompañamiento.

El joven murió alrededor de las 21:40 del domingo 1 de noviembre, luego de protagonizar un choque en motocicleta a la altura de Tres Esquinas. Circulaba por la ruta cuando impactó contra la parte trasera de un tractor que avanzaba en el mismo sentido. La violencia del impacto le provocó heridas fatales y murió en el lugar.

De acuerdo con la información de la UFI Delitos Especiales, Cristian conducía una Honda CG 150 Titán en dirección de sur a norte, por el kilómetro 106 de la Ruta 40. Por motivos que todavía se investigan, chocó contra un tractor Fiat 400 E de color naranja, conducido por Juan Ramón Saba Moll.

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La noticia golpeó especialmente a su entorno deportivo. Cristian era jugador de fútbol y quienes lo conocían comenzaron a expresar su pesar por la pérdida del joven. Los mensajes de despedida se multiplicaron en las horas posteriores al accidente, mientras sus familiares se acercaban al lugar del siniestro.

En paralelo, la investigación busca establecer cómo se produjo el choque y si existieron otros factores que pudieron influir en el desenlace. Entre las versiones que surgieron se mencionó una posible falta de luces reglamentarias o señalización en el tractor, aunque ese aspecto todavía debe ser verificado y no constituye una conclusión oficial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 8ª de Sarmiento, junto al fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero, de la UFI Delitos Especiales. La causa continúa para determinar las circunstancias del impacto y las posibles responsabilidades.

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