Tenía 22 años, jugaba al fútbol y murió en un choque contra un tractor

La noticia golpeó especialmente a su entorno deportivo. Cristian era jugador de fútbol y quienes lo conocían comenzaron a expresar su pesar por la pérdida del joven. Los mensajes de despedida se multiplicaron en las horas posteriores al accidente, mientras sus familiares se acercaban al lugar del siniestro.

En paralelo, la investigación busca establecer cómo se produjo el choque y si existieron otros factores que pudieron influir en el desenlace. Entre las versiones que surgieron se mencionó una posible falta de luces reglamentarias o señalización en el tractor, aunque ese aspecto todavía debe ser verificado y no constituye una conclusión oficial.

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría 8ª de Sarmiento, junto al fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero, de la UFI Delitos Especiales. La causa continúa para determinar las circunstancias del impacto y las posibles responsabilidades.