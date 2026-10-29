El Gobierno nacional realizará este jueves en Rosario, Santa Fe, la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) entre inversores y proveedores locales de todo el país, con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades comerciales y consolidar la incorporación de empresas argentinas a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión.
Con Milei, inicia la primera Ronda de Negocios del RIGI
Durante la jornada, las grandes operadoras mineras expondrán sus necesidades de abastecimiento y oportunidades para empresas nacionales, con la presencia de firmas como Vicuña, Glencore, Río Tinto, Barrick, Newmont y Eramet.