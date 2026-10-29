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Con Milei, inicia la primera Ronda de Negocios del RIGI

Durante la jornada, las grandes operadoras mineras expondrán sus necesidades de abastecimiento y oportunidades para empresas nacionales, con la presencia de firmas como Vicuña, Glencore, Río Tinto, Barrick, Newmont y Eramet.

El Gobierno nacional realizará este jueves en Rosario, Santa Fe, la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) entre inversores y proveedores locales de todo el país, con el objetivo de fomentar nuevas oportunidades comerciales y consolidar la incorporación de empresas argentinas a las cadenas de valor de grandes proyectos de inversión.

El encuentro se lleva a cabo de 8:30 a 18 en la Estación Fluvial de Rosario, con la apertura a cargo del jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro.

Durante la jornada, las grandes operadoras mineras expondrán sus necesidades de abastecimiento y oportunidades para empresas nacionales, con la presencia de firmas como Vicuña, Glencore, Río Tinto, Barrick, Newmont y Eramet.

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En este marco, se estructuraron 86 mesas de negocios que reúnen a 43 empresas de minería, industria e infraestructura, en las que se agendaron más de 2100 reuniones de negocios entre las grandes empresas y los proveedores, y otras 340 entre proveedores.

Según informó el Ministerio de Economía de la Nación —en un comunicado que procesó la Agencia Noticias Argentinas—, la jornada busca analizar "el potencial de la minería como motor de desarrollo regional" y debatir sobre "el valor estratégico de la industria en la construcción de la cadena de valor minera".

De acuerdo con los datos oficializados por la cartera económica, sobre un total de 23 proyectos aprobados bajo el esquema RIGI, "el 86 % de las inversiones se destina a empresas nacionales" y más de 1.200 proveedores participan con la provisión de bienes y servicios.

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