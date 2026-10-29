Con Milei, inicia la primera Ronda de Negocios del RIGI

En este marco, se estructuraron 86 mesas de negocios que reúnen a 43 empresas de minería, industria e infraestructura, en las que se agendaron más de 2100 reuniones de negocios entre las grandes empresas y los proveedores, y otras 340 entre proveedores.

Según informó el Ministerio de Economía de la Nación —en un comunicado que procesó la Agencia Noticias Argentinas—, la jornada busca analizar "el potencial de la minería como motor de desarrollo regional" y debatir sobre "el valor estratégico de la industria en la construcción de la cadena de valor minera".

De acuerdo con los datos oficializados por la cartera económica, sobre un total de 23 proyectos aprobados bajo el esquema RIGI, "el 86 % de las inversiones se destina a empresas nacionales" y más de 1.200 proveedores participan con la provisión de bienes y servicios.