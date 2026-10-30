El presidente Javier Milei recibirá al papa León en el aeropuerto

“La gira apostólica comienza en Uruguay y desde allí viene a Argentina. Aterriza y lo recibiremos aquí muy contentos”, remarcó el funcionario.

Caulo también señaló que el Gobierno está programando la transmisión por cadena nacional algunos momentos de la gira apostólica. La emisión incluiría actividades compartidas por el Presidente y el Papa. “Se está evaluando. Evidentemente, hay momentos muy significativos dentro de la visita”, contó. “La intención nuestra y del Gobierno es que esto lo podamos compartir con todos los argentinos”, agregó.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre, en el marco de una gira apostólica que también incluirá Uruguay y Perú. El pontífice llegará al país tras 39 años sin visitas papales, y su agenda contempla misas multitudinarias, encuentros con autoridades, representantes del mundo del trabajo, jóvenes y referentes religiosos.

Días atrás, el papa León XIV confirmó el periplo al publicar el siguiente mensaje en sus redes sociales: “Me llena de alegría regresar al continente en el que he vivido tantos momentos de mi vida”.

León XIV arribará al Aeroparque Jorge Newbery el domingo 8 de noviembre, a las 16:30, en un vuelo procedente de Montevideo. Ese mismo día, a las 18:30, se rendirá homenaje frente al Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia, se reunirá con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, con un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La escala en Argentina formará parte de una gira de 11 días por 10 ciudades de tres países. Su agenda local se extenderá hasta el 11 de noviembre, fecha en la que viajará a Lima desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Las actividades pastorales abarcan las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. El escenario principal de una de las misas previstas ya está en el tramo final del proceso de armado, en el barrio porteño de Palermo. Precisamente, está ubicado en el cruce de Avenida del Libertador y Avenida Sarmiento, en el punto de emplazamiento del Monumento de los Españoles.