"Me dejó tirado"; Pity Álvarez sobre las horas previas al crimen de su vecino

“Me tiró alcohol por abajo de la puerta y me tiró un fósforo”, declaró. Álvarez sostuvo que parte del líquido ingresó a su vivienda, aunque aseguró que tenía un secador colocado que impedía que avanzara. También contó que salió para hablar con la mujer y explicó que quería mencionar ese episodio para que el tribunal comprendiera su situación personal.

“Me sacaron de mi casa en silla de ruedas. Cuento esto para que entiendan el contexto”, señaló.

Al reconstruir el día del homicidio, Álvarez contó que había acordado trasladarse hasta una villa con Díaz, quien, según describió, trabajaba ocasionalmente como remisero independiente.

El cantante dijo que llevaba una mochila con dinero y equipos electrónicos que utilizaba para grabar en la calle. Antes de partir, le preguntó a Díaz si estaba seguro de llevarlo hasta ese lugar. Según declaró, el hombre le mostró un arma que llevaba en la cintura y entonces aceptó viajar.

Una vez allí, Álvarez le pidió que lo esperara mientras realizaba una tarea. Aseguró que no tardó más de unos minutos, pero cuando regresó Díaz ya no estaba. “Cuando salí, ya no estaba. Me dejó tirado”, relató.

Después, dijo que volvió caminando al barrio y se encontró con conocidos de la víctima, quienes le informaron que Díaz se había ido y había dejado la mochila. Álvarez sostuvo que se enojó por la situación y que su principal preocupación eran las llaves de su casa.

Según su declaración, les dijo a los presentes que quería hablar con Díaz por lo ocurrido. “Díganle al Gringo que de esto vamos a hablar, que esto no va a quedar así”, recordó. Y negó haber pronunciado una amenaza de muerte: “Nunca dije: ‘Le voy a pegar un tiro’”.

La declaración forma parte del juicio por el crimen ocurrido en julio de 2018. Durante su exposición, Álvarez también describió la dinámica de convivencia en los monoblocks y la información que circulaba entre los vecinos del barrio.