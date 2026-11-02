Cinco perros atacaron a un chico y la Justicia ordenó capturar a su dueño

El representante fiscal sostuvo que las notificaciones habían llegado al domicilio informado en la causa, ubicado en el barrio Costa Canal 1, en Chimbas. Incluso, una de las citaciones fue recibida por la hermana de Colombo, quien confirmó que el hombre residía allí.

Ante ese historial, la jueza Carolina Parra hizo lugar al pedido de la Fiscalía, declaró rebelde a Colombo y ordenó librar una orden de captura para localizarlo y garantizar que comparezca ante la Justicia. El ayudante de defensor oficial Maximiliano Vedia no se opuso a la solicitud.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de apellido Chatard y tiene como eje el ataque de los cinco perros contra el niño. Colombo deberá ser llevado ante la Justicia para conocer formalmente la imputación y responder por las lesiones que sufrió el menor.