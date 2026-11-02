La Justicia ordenó la captura de Gonzalo Exequiel Colombo, el hombre cuyos cinco perros de raza bulldog inglés atacaron a un niño de 10 años. La medida se tomó este lunes, luego de que volviera a faltar a una audiencia en la que debía ser formalmente imputado por las lesiones sufridas por el menor.
Cinco perros atacaron a un chico y la Justicia ordenó capturar a su dueño
Gonzalo Exequiel Colombo debía ser imputado por las lesiones que sufrió un niño de 10 años. Tras faltar a dos audiencias y desoír otras citaciones, fue declarado rebelde y tiene orden de captura.