"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Justicia

Cinco perros atacaron a un chico y la Justicia ordenó capturar a su dueño

Gonzalo Exequiel Colombo debía ser imputado por las lesiones que sufrió un niño de 10 años. Tras faltar a dos audiencias y desoír otras citaciones, fue declarado rebelde y tiene orden de captura.

La Justicia ordenó la captura de Gonzalo Exequiel Colombo, el hombre cuyos cinco perros de raza bulldog inglés atacaron a un niño de 10 años. La medida se tomó este lunes, luego de que volviera a faltar a una audiencia en la que debía ser formalmente imputado por las lesiones sufridas por el menor.

La citación estaba prevista para las 10:30 en la Sala 7 de Tribunales. Colombo había sido notificado a principios de octubre, pero no se presentó. Su ausencia se sumó a otras incomparecencias que fueron expuestas durante la audiencia por el ayudante fiscal Mauro Carrizo, quien solicitó que el acusado fuera declarado en rebeldía y se ordenara su detención.

Según detalló la Fiscalía, el hombre ya había sido convocado en dos oportunidades para presentarse en la sede del Ministerio Público Fiscal y tampoco había concurrido. Además, faltó a dos audiencias judiciales: una fijada para el 24 de septiembre y la de este lunes.

Te puede interesar...

El representante fiscal sostuvo que las notificaciones habían llegado al domicilio informado en la causa, ubicado en el barrio Costa Canal 1, en Chimbas. Incluso, una de las citaciones fue recibida por la hermana de Colombo, quien confirmó que el hombre residía allí.

Ante ese historial, la jueza Carolina Parra hizo lugar al pedido de la Fiscalía, declaró rebelde a Colombo y ordenó librar una orden de captura para localizarlo y garantizar que comparezca ante la Justicia. El ayudante de defensor oficial Maximiliano Vedia no se opuso a la solicitud.

La investigación se inició a partir de la denuncia de un hombre de apellido Chatard y tiene como eje el ataque de los cinco perros contra el niño. Colombo deberá ser llevado ante la Justicia para conocer formalmente la imputación y responder por las lesiones que sufrió el menor.

Temas

Te puede interesar