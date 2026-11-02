Abogada de Dylan Bunda: "Hay testigos voluntarios a favor del chico"

Según la defensa, el imputado llegó al lugar con amigos y se encontró con la adolescente, a quien no conocía previamente. De acuerdo al relato del joven, tras bailar un momento, ella se le acercó y lo incitó, terminando ambos en un sector apartado dentro del mismo predio.

En este sentido, la abogada sostuvo que "en principio está consentida" la relación, añadiendo que el joven desconocía que la menor tuviera 14 años: "Ella quería saber primero la edad de él, bueno, él le dijo que tenía 18 años, porque si él fuera menor dijo que no le daría esta posibilidad. Él desconocía que ella tuviera 14 años. [...] Aparte en ese momento él mismo le dijo que ella aparentaba tener más edad". Asimismo, indicó que en el momento en que la menor le manifestó ser hija de una persona vinculada al Poder Judicial, esto pudo generar una situación de presión que motivó que se apartaran junto a sus amigos.

Cuestionamientos a la prisión preventiva

La defensa, ejercida junto al doctor Nicolás Ruerte, había solicitado la permanencia en libertad del imputado por considerar que no existía peligro de fuga ni de entorpecimiento del proceso. Sin embargo, la medida ordenada por la jueza Flavia Allende dispuso un mes de prisión preventiva de cumplimiento efectivo en el Servicio Penitenciario Provincial, una decisión que generó interrogantes públicos respecto a otros precedentes donde los imputados cumplieron la medida en comisarías.

Ante la consulta sobre los cuestionamientos a los plazos y procedimientos judiciales, la abogada expresó: "Es lo que te genera la incertidumbre y de la misma gente que se da cuenta que ya un mes de prisión preventiva, de cumplimiento efectivo en el servicio penitenciario es lo que está haciendo ruido porque hay otros casos peores como vos dices y han podido estar en comisaría".

Finalmente, la representante legal reflexionó sobre el impacto de la condena social en este tipo de causas y la necesidad de resguardar el debido proceso, mientras la investigación penal preparatoria continúa su curso con la recepción de nuevas pruebas testimoniales en los próximos días.