Las luces y el arado del tractor, bajo la lupa tras el choque fatal en Ruta 40

Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron que allegados a la víctima estaban dañando el rodado agrícola. La intervención impidió que el tractor pudiera conservarse en las condiciones originales para los peritajes mecánicos y accidentológicos que tenía previsto realizar la Fiscalía.

Uno de los puntos centrales de la investigación es el sistema de iluminación del tractor. Según los primeros relevamientos, el vehículo tenía luces, pero no estaban encendidas cuando llegaron los efectivos. También se advirtió que llevaba un arado incorporado, que podría haber obstaculizado la visibilidad de esos dispositivos.

Los peritajes debían determinar si el tractor estaba en condiciones reglamentarias para circular y si contaba con los elementos de seguridad necesarios.

Ahora, los especialistas tendrán que establecer qué componentes pueden ser examinados pese a los daños.

Otro aspecto bajo análisis es el lugar por el que circulaba el vehículo agrícola. Los primeros trabajos de Criminalística permitieron ubicar el sector del impacto y, según la hipótesis inicial, el tractor transitaba sobre la calzada y no por la banquina. La circulación nocturna de este tipo de rodados sobre la ruta está prohibida.

Ginsberg también confirmó que Videla llevaba casco al momento del choque. Además, se tomaron muestras al conductor del tractor y al motociclista fallecido para realizar los estudios correspondientes.

El conductor del tractor sigue detenido

Juan Ramón Saba Moll quedó detenido mientras avanza la investigación por homicidio culposo agravado.

La Fiscalía busca determinar si hubo una conducta imprudente o negligente y si el estado del vehículo agrícola y las condiciones en las que circulaba tuvieron incidencia en la tragedia.

La causa está a cargo de la UFI Delitos Especiales, con intervención del fiscal Roberto Ginsberg y el ayudante fiscal Facundo Romero. Entre las medidas pendientes se encuentran los estudios sobre las luces, el arado y los demás elementos del tractor que puedan aportar información para reconstruir el choque.