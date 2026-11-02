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El Gobierno llevó una nueva propuesta salarial a la mesa paritaria docente

En la primera reunión de la tercera negociación paritaria de 2026, la Provincia propuso dos incrementos del 1,5% sobre el valor índice. Los gremios UDAP, UDA y AMET llevarán la oferta a consulta y responderán el miércoles 4 de noviembre.

El Gobierno provincial ofreció un aumento salarial del 3% para los docentes sanjuaninos, distribuido en dos tramos durante noviembre y diciembre. La propuesta se presentó este lunes 2 de noviembre, durante la primera reunión de la tercera negociación paritaria del año, con representantes de UDAP, UDA y AMET.

El ofrecimiento contempla un incremento del 1,5% en noviembre, calculado sobre el valor índice de octubre, y otro 1,5% en diciembre, tomando como base el valor índice de noviembre.

Del encuentro participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto con los representantes de los tres gremios docentes.

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Tras conocer la propuesta, los sindicatos solicitaron un cuarto intermedio para consultar con sus bases. La próxima reunión quedó fijada para el miércoles 4 de noviembre, cuando deberán comunicar si aceptan el ofrecimiento o presentan una contrapropuesta.

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