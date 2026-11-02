El Gobierno llevó una nueva propuesta salarial a la mesa paritaria docente

El ofrecimiento contempla un incremento del 1,5% en noviembre, calculado sobre el valor índice de octubre, y otro 1,5% en diciembre, tomando como base el valor índice de noviembre.

Del encuentro participaron el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; el ministro de Economía, Finanzas y Hacienda, Roberto Gutiérrez; y la ministra de Educación, Silvia Fuentes, junto con los representantes de los tres gremios docentes.