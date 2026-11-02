El Gobierno provincial ofreció un aumento salarial del 3% para los docentes sanjuaninos, distribuido en dos tramos durante noviembre y diciembre. La propuesta se presentó este lunes 2 de noviembre, durante la primera reunión de la tercera negociación paritaria del año, con representantes de UDAP, UDA y AMET.
El Gobierno llevó una nueva propuesta salarial a la mesa paritaria docente
En la primera reunión de la tercera negociación paritaria de 2026, la Provincia propuso dos incrementos del 1,5% sobre el valor índice. Los gremios UDAP, UDA y AMET llevarán la oferta a consulta y responderán el miércoles 4 de noviembre.