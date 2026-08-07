Así será la obra de Ruta 40 Norte financiada con fondos del acuerdo Vicuña

El primer sector comprenderá el trayecto entre el puente de Albardón y Villicum, con una extensión aproximada de 12 kilómetros. Allí se construirán dos carriles por cada sentido de circulación, ampliando significativamente la capacidad de la ruta.

El segundo tramo abarcará desde Villicum hasta Talacasto, a lo largo de unos 39 kilómetros. En este sector se mantendrá la traza actual, aunque se incorporará una estructura vial más resistente y una nueva capa asfáltica. Además, se realizarán obras especiales en las zonas de badenes para evitar inconvenientes durante las lluvias y mejorar la transitabilidad.

Orrego acordó con Vicuña un adelanto de US$ 250 millones para infraestructura

Por último, el tercer tramo unirá Talacasto con San Roque. Allí se ejecutarán trabajos de pavimentación y se construirán banquinas de hasta tres metros de ancho para reforzar la seguridad vial.

Sobre la importancia de la iniciativa, días atrás el gobernador Marcelo Orrego destacó que la Ruta 40 Norte es estratégica para el desarrollo productivo de la provincia.

"Una de las obras más importantes es la Ruta 40 Norte, fundamental para la producción. Esto es cumplir con la palabra dada. La obra irá desde Albardón, pasando por Villicum, hasta Jáchal. La ruta está destruida. Con esto avanzamos con el potencial de los departamentos más alejados", sostuvo el mandatario.

El convenio firmado con el proyecto Vicuña establece un aporte inicial no reembolsable de 250 millones de dólares durante 2026. Además, contempla una contribución del 1,5 % sobre la facturación destinada a un fideicomiso de infraestructura durante toda la vida útil del emprendimiento y eleva las regalías al 3 % sobre las ventas.

Con esta inversión, el Gobierno provincial busca optimizar la logística minera, mejorar el transporte vinculado a la agroindustria, potenciar el turismo y elevar los estándares de seguridad vial en uno de los principales corredores del norte sanjuanino.