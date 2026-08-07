La selección argentina de ciclismo ya tiene equipo para Santa Fe: 11 sanjuaninos

Entre los hombres, en tanto, integrarán el seleccionado Marcos Méndez, Rubén Ramos, Tomás Moyano, Santiago Gruñeiro, Agustín Ferrari, Lucas Vilar, Juan Rodríguez, Matías Murillo, Iñaki Serrano, Mateo Kalejman, Leonardo Cobarrubia, Mateo Duque, Gerardo Tivani, Tomás Contte y Facundo Ambrossi.

La convocatoria buscó reunir corredores con experiencia en las diferentes especialidades del ciclismo y con antecedentes destacados en los últimos torneos nacionales e internacionales. Para los representantes sanjuaninos, además, será una nueva oportunidad de competir con la camiseta argentina y medirse ante los mejores ciclistas de Sudamérica.

Las pruebas de pista y ruta se desarrollarán en Rafaela entre el 15 y el 23 de septiembre, como parte del programa de los Juegos Suramericanos. El seleccionado comenzará su concentración en esa ciudad desde el 10 de agosto, con el objetivo de llegar con una preparación específica para la competencia.

Uno de los puntos importantes de esa preparación será la posibilidad de entrenar en el nuevo velódromo de madera construido especialmente para los Juegos, una pista que permitirá a los ciclistas adaptarse al escenario antes del comienzo de las pruebas.

Con el plantel definido y la concentración próxima a comenzar, Argentina ya puso en marcha su preparación para una competencia que tendrá al ciclismo como uno de sus grandes protagonistas y nuevamente a San Juan como una de las provincias con fuerte presencia dentro del seleccionado nacional.