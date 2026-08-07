Tiene 49 días, es sanjuanino y recibió un stent único en América Latina

Un procedimiento inédito para un bebé de apenas 2,2 kilos

Según publicó La Nación, el tratamiento requirió una estrategia híbrida debido a las características del pequeño. Primero fue trasladado al Hospital Materno Neonatal de Córdoba, donde los especialistas lograron estabilizarlo y prepararlo para la intervención.

Luego llegó al Hospital de Niños, donde participaron cirujanos cardiovasculares y especialistas en Hemodinamia Intervencionista.Para acceder hasta la zona afectada, los profesionales realizaron una apertura de la arteria carótida y avanzaron hasta la aorta para colocar el dispositivo que permitiría corregir la obstrucción.

El elemento utilizado fue un stent completamente bioabsorbible IBS™ Angel, de 4 milímetros por 15 milímetros, una tecnología especialmente importante en un paciente de tan corta edad.

A diferencia de los stents metálicos tradicionales, este dispositivo no permanece de manera definitiva dentro del organismo. Su material se degrada aproximadamente en 12 meses, permitiendo que la arteria continúe desarrollándose a medida que el niño crece.

La evolución después de la operación

Tras la intervención, la evolución del bebé fue favorable. Uno de los principales indicadores positivos para los médicos fue que pudieron suspender la medicación con prostaglandinas que recibía para mantener la circulación sanguínea hacia la parte inferior de su cuerpo.

Actualmente, el pequeño continúa bajo controles estrictos del servicio de Cardiología. El objetivo de los especialistas es que siga aumentando de peso y pueda estabilizarse antes de regresar junto a su familia.

Además, por primera vez se conocieron imágenes del bebé durante su recuperación. En las fotografías y videos se lo puede observar dentro de una incubadora, acompañado por distintos equipos de monitoreo que permiten controlar permanentemente su estado.

¿Qué es la coartación de aorta?

La coartación de aorta es una estrechez que se produce en esa arteria y que puede impedir que la sangre circule correctamente hacia órganos y zonas del cuerpo ubicadas por debajo de la obstrucción, como los riñones, el intestino y las piernas.

En recién nacidos y bebés de muy bajo peso, el cuadro puede representar un riesgo grave y requerir una intervención rápida, especialmente cuando la circulación depende de medicamentos para mantenerse. En este caso, las condiciones del pequeño hicieron necesario buscar una alternativa que permitiera resolver la obstrucción sin someterlo a una cirugía convencional de mayor complejidad.

El procedimiento estuvo encabezado por Alejandro Peirone, jefe del Departamento de Cardiología del Hospital de Niños y responsable de la intervención. El especialista destacó que la operación pudo realizarse en Córdoba debido a la combinación de tecnología disponible y preparación profesional para afrontar un caso de estas características.

La intervención se convirtió así en un hecho inédito para la región y abrió una posibilidad terapéutica especialmente valiosa para pacientes pediátricos que todavía se encuentran en pleno desarrollo.

Mientras el pequeño permanece bajo cuidado médico, sus padres, Jonathan y Lucía, atraviesan el proceso acompañados por los profesionales de salud.

La familia se encuentra alojada en la residencia de la Fundación Ronald McDonald, ubicada en las inmediaciones del hospital cordobés, lo que les permite permanecer cerca de su hijo durante su recuperación.

Después de atravesar semanas de incertidumbre y una intervención de enorme complejidad, ahora la expectativa está puesta en algo tan simple como importante: que el bebé siga ganando peso, mantenga su evolución favorable y pueda volver a San Juan junto a sus padres.