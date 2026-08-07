Universitario busca hacerse fuerte en Pocito ante San Juan RC

El conjunto dirigido por Fernando “Yope” Torcivia buscará trasladar al certamen regional el impulso conseguido en su última presentación por el Torneo del Interior B, donde protagonizó una histórica victoria frente a Liceo.

La Uni llega al clásico ubicada en la sexta posición del Top 8 Oro, en una campaña en la que ha logrado sostener una propuesta competitiva y mostrar regularidad en ataque.

Uno de los principales datos de su recorrido es que Universitario consiguió marcar al menos dos tries en cada uno de los partidos que disputó hasta el momento en el certamen. Esa capacidad ofensiva será uno de los argumentos que intentará repetir frente a San Juan RC.

Más allá de la posición en la tabla, el partido tendrá el condimento especial de tratarse de un clásico provincial. Para Universitario, además, será una nueva oportunidad de hacerse fuerte en Pocito y darle continuidad a un año exigente, marcado por la participación simultánea en competencias regionales y nacionales.

El desafío será sostener el nivel mostrado en sus últimas presentaciones y trasladar al Top 8 Oro la confianza obtenida después del triunfo ante Liceo. Para quienes no puedan acercarse al club, el clásico también podrá seguirse a través de la transmisión oficial por streaming, disponible en el canal de YouTube de Universitario, @universitariorsj.

Así, Universitario y San Juan RC volverán a encontrarse en una cancha en un duelo que promete intensidad, rivalidad y mucho en juego dentro de la pelea por el Top 8 Oro del Regional Cuyano.