Un detenido por el robo a la familia Bonano y la joyería en Capital

Los allanamientos fueron realizados por personal de la Brigada de Investigaciones Central D-5 junto a la UFI Delitos contra la Propiedad y se concretaron de manera simultánea en tres viviendas ubicadas en Villa San Patricio, Villa María y barrio Los Tamarindos, en Chimbas.

Durante las requisas, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, teléfonos celulares, prendas de vestir, herramientas y una gran cantidad de joyas y artículos de relojería.

Entre los elementos recuperados se encontraron $1.442.000 pesos , además de celulares. Uno de los hallazgos más importantes ocurrió cuando los efectivos encontraron una mochila gris enterrada en uno de los domicilios. Se trata de la casa de la novia del menor detenido. En su interior había material relacionado con el robo a la joyería ubicada en la peatonal. En la mochila había 31 exhibidoras de relojes de marcas como CASIO, SEIKO, MISTRAL, PROSPACE, CIZTICEN y EUROTIME, además de mallas de reloj, manuales, cajas y una calculadora.

También fueron recuperadas numerosas piezas de joyería, entre ellas pulseras tipo esclava, brazaletes, aros, anillos, dijes, prendedores y cadenas de distintos modelos.

El fiscal Villalba indicó que parte de los elementos hallados estarían relacionados con el robo a la joyería de Capital. "Encontramos parte de las joyas de forma sorpresiva", señaló, aunque aclaró que todavía no fueron ubicados algunos objetos, como los relojes sustraídos.

En relación al robo a la familia Bonanno, el fiscal confirmó que además de la persona detenida hay otros dos que están prófugos. Mientras que en robo a la joyería saben de una persona más involucrada, tal como muestran las cámaras de seguridad.

Durante los operativos también se secuestró una motocicleta y elementos vinculados a otros hechos delictivos, como el robo de herramientas a un particular.

La investigación continúa con el análisis de nuevas cámaras de seguridad y la recopilación de pruebas para establecer la responsabilidad de cada uno de los sospechosos. En tanto el menor, quedó a disposición del Juzgado de Menores.