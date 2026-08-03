El Senado intentará este jueves 6 de agosto aprobar el proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que propone cambios en cuatro leyes clave: tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego.
Qué cambia si el Senado aprueba la ley de propiedad privada impulsada por Milei
El Senado volverá a debatir este jueves el proyecto impulsado por el Gobierno que modifica las normas sobre tierras rurales, expropiaciones, desalojos y manejo del fuego. La iniciativa ya fue postergada cuatro veces.