Milei convocará a extraordinarias en el Congreso desde el 10 al 30 de diciembre

En el caso del Presupuesto, La Libertad Avanza había logrado un dictamen en la comisión de Presupuesto y Hacienda gracias al doble voto del titular de la misma, Bertie Benegas Lynch, quien debió colocar una rúbrica adicional luego del empate.

Benegas Lynch desempató tras la igualdad de 20 firmas entre oficialismo más aliados con la oposición (Foto: Diputados).

Sin embargo, el Gobierno deberá volver a obtenerlo, debido a que luego del 10 de diciembre, momento en que finaliza formalmente el período ordinario, todos los dictámenes que no lograron media sanción en al menos una de las dos cámaras perderán vigencia.

En ese sentido, la iniciativa tendrá que ser tratada nuevamente en la comisión, aunque en este caso, el partido violeta contará con un mayor músculo político debido al recambio legislativo favorable, producto del buen resultado obtenido en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

En segundo lugar, buscará la aprobación de la ley de Inocencia Fiscal, el proyecto vinculado al uso de los dólares bajo el colchón. Además ingresarán las iniciativas en materia laboral y tributaria, la modificación del Código Penal y la "adecuación del régimen de presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglaciar".

En pos de lograr la luz verde en cada una de las votaciones el oficialismo se viene reuniendo con distintos gobernadores desde inicios de noviembre. Las negociaciones fueron encabezadas por el ministro de Interior, Diego Santilli, que estuvo acompañado en ciertas ocasiones por Adorni.