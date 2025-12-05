El presidente Javier Milei encabezará el domingo un acto oficial para presentar los seis aviones F-16 A/B Fighting Falcon que el Estado le compró a Dinamarca, destinados a integrar la flota de combate de la Fuerza Aérea Argentina. El evento se realizará en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR), en Córdoba, y contará con la presencia de miembros del gabinete y autoridades militares.
El Presidente encabezará el domingo el acto de presentación de los aviones F-16
El mandatario nacional liderará la ceremonia por el arribo de una media docena de cazabombarderos, que marcarán el regreso de la capacidad supersónica a la Fuerza Aérea tras la baja de los Mirage en 2015.