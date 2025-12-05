El Presidente encabezará el domingo el acto de presentación de los aviones F-16

image

También adelantaron que la adquisición incluye un paquete logístico completo: repuestos, mantenimiento, capacitación y modernización de infraestructura.

El plan prevé que los F-16 operen inicialmente desde la VI Brigada Aérea de Tandil, donde ya se acondicionaron pistas, hangares e instalaciones logísticas, y que posteriormente se expandan a otras bases, comenzando en Río Cuarto.

Además, se habilitó un centro de simulación táctica para la instrucción de pilotos y técnicos, en paralelo con la llegada progresiva de la flota.

Para el Gobierno, este paso representa un salto en la defensa nacional y también una señal clara de revalorización de las Fuerzas Armadas tras años de degradación. En tanto, los aviones llegarán este año y su presentación oficial pretende consolidar el anuncio como un punto bisagra en la política de seguridad del país.