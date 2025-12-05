"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > presidente

El Presidente encabezará el domingo el acto de presentación de los aviones F-16

El mandatario nacional liderará la ceremonia por el arribo de una media docena de cazabombarderos, que marcarán el regreso de la capacidad supersónica a la Fuerza Aérea tras la baja de los Mirage en 2015.

El presidente Javier Milei encabezará el domingo un acto oficial para presentar los seis aviones F-16 A/B Fighting Falcon que el Estado le compró a Dinamarca, destinados a integrar la flota de combate de la Fuerza Aérea Argentina. El evento se realizará en el Área Material Río Cuarto (ARMACUAR), en Córdoba, y contará con la presencia de miembros del gabinete y autoridades militares.

Estas aeronaves representan la primera entrega de un contrato que prevé 24 unidades en total, según lo pactado por el gobierno nacional en 2024. Los F-16 adquiridos están modernizados al estándar "Tape 6.5" y cuentan con radares de alta precisión, sistemas electrónicos actualizados y capacidad para portar misiles y armamento guiado.

Según trascendió de fuentes oficiales, la incorporación de estos cazas cerrará una etapa de casi una década sin aviones supersónicos, tras la baja de los antiguos Mirage en 2015. Con esta compra, el Gobierno buscará reconstruir la capacidad de defensa aérea y modernizar el sistema militar nacional, en un contexto regional que consideran de alta fragilidad por los conflictos internacionales.

Te puede interesar...

image

También adelantaron que la adquisición incluye un paquete logístico completo: repuestos, mantenimiento, capacitación y modernización de infraestructura.

El plan prevé que los F-16 operen inicialmente desde la VI Brigada Aérea de Tandil, donde ya se acondicionaron pistas, hangares e instalaciones logísticas, y que posteriormente se expandan a otras bases, comenzando en Río Cuarto.

Además, se habilitó un centro de simulación táctica para la instrucción de pilotos y técnicos, en paralelo con la llegada progresiva de la flota.

Para el Gobierno, este paso representa un salto en la defensa nacional y también una señal clara de revalorización de las Fuerzas Armadas tras años de degradación. En tanto, los aviones llegarán este año y su presentación oficial pretende consolidar el anuncio como un punto bisagra en la política de seguridad del país.

Temas

Te puede interesar