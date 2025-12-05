Abal Medina se mostró sin camisa en la audiencia virtual de la causa Cuadernos

Embed - JUICIO EN LA CAUSA POR LOS CUADERNOS: los insólitos momentos en las audiencias virtuales

Durante la audiencia, la fiscalía explicó sus motivos para asegurar que existió un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su lectura, lanzó una fuerte acusación: "La asociación ilícita fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".

También sostuvo que ambos organizaron "un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos aprovechando la posición de poder que ocupaban como responsables del Poder Ejecutivo".

Según sus palabras, los empresarios, a cambio, "lograban favores de parte del Estado y los integrantes del grupo paraestatal a través de los pagos se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo".

Asimismo, afirmaron que la presunta organización estuvo integrada por más de tres personas con roles definidos y desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015.

La séptima audiencia del juicio comenzó el 4 de diciembre a las 9.30 horas y terminó pasadas las cuatro de la tarde. Su cierre estaba previsto una hora más tarde, pero el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, tras la lectura de un tramo de los requerimientos para elevar a juicio.

De esta forma, el proceso continuará el próximo martes a las 13.30 horas.