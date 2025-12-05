"
San Juan 8 > Información General > Medina

Abal Medina se mostró sin camisa en la audiencia virtual de la causa Cuadernos

En el video, se observa al exfuncionario caminando por su oficina.

Juan Manuel Abal Medina, Jefe de Gabinete durante el gobierno de Cristina Kirchner, apareció con el torso desnudo en la séptima audiencia virtual de la causa Cuadernos. Al igual que otros funcionarios kirchneristas, él está acusado de cobrar sobornos provenientes de empresarios de la construcción.

En las imágenes, aunque no se observa su cara, si se ve que está parado y se mueve por su oficina, en frente a una biblioteca.

El exfuncionario fue imputado luego de que se encontraran dos pendrives de su secretario personal con información sobre el financiamiento de la campaña electoral de 2013.

Durante la audiencia, la fiscalía explicó sus motivos para asegurar que existió un sistema organizado, estable y jerarquizado de recaudación ilegal. Además, la Unidad de Información Financiera (UIF), en su lectura, lanzó una fuerte acusación: "La asociación ilícita fue comandada por Néstor Kirchner y Cristina Kirchner".

También sostuvo que ambos organizaron "un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos aprovechando la posición de poder que ocupaban como responsables del Poder Ejecutivo".

Según sus palabras, los empresarios, a cambio, "lograban favores de parte del Estado y los integrantes del grupo paraestatal a través de los pagos se enriquecían y garantizaban la continuidad de la asociación ilícita durante el transcurso del tiempo".

Asimismo, afirmaron que la presunta organización estuvo integrada por más de tres personas con roles definidos y desarrolló sus actividades desde principios de 2003 hasta noviembre de 2015.

La séptima audiencia del juicio comenzó el 4 de diciembre a las 9.30 horas y terminó pasadas las cuatro de la tarde. Su cierre estaba previsto una hora más tarde, pero el tribunal decidió pasar a un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, tras la lectura de un tramo de los requerimientos para elevar a juicio.

De esta forma, el proceso continuará el próximo martes a las 13.30 horas.

