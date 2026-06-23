Argentina terminó primera en su grupo contra quién jugará por los 16avos

Por otra parte, esta posición le asegura al equipo argentino mantenerse en la costa este de Estados Unidos, donde contará con menos kilómetros de distancia para recorrer entre las sedes en caso de avanzar de ronda y, además, el apoyo de una mayor cantidad de hinchas en los estadios.

De esta manera, la Selección argentina cerrará la fase de grupos el próximo sábado 27 ante Jordania en Dallas. Para este partido, Lionel Scaloni tendrá la posibilidad de aplicar una rotación importante en el equipo titular, ya que el resultado no cambiará el desenlace del grupo.

Quién será el rival de la Selección argentina en 16vos. de final

La Selección argentina aseguró el primer puesto del Grupo J y, a falta de una fecha para finalizar la fase de grupos, ya sabe que enfrentará al 2° del Grupo H. Los posibles rivales son:

España

Uruguay

Cabo Verde

Arabia Saudita

Cuándo se define el rival de la Selección argentina en 16vos. de final

El rival de la Selección argentina en 16vos. de final de la Copa del Mundo se definirá el próximo viernes 26 de junio. Los horarios de los partidos serán los siguientes: