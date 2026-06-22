"Somos Argentina y vamos a buscar todos los partidos": el mensaje de Messi

"ESTE GRUPO DISFRUTA DE VER A LA GENTE ASÍ, DE PODER DARLE ESTE TIPO DE ALEGRÍAS. GRACIAS A DIOS YA LE PUDIMOS DAR VARIAS ALEGRÍAS. INTENTAREMOS SEGUIR ESTANDO EN ESTA SINTONÍA"



Lionel Messi y la unión del plantel con la hinchada argentina. pic.twitter.com/zByIofZHd6 — TyC Sports (@TyCSports) June 22, 2026

Argentina llegaba con la posibilidad de asegurar la clasificación y finalmente cumplió el objetivo, aunque no sin dificultades. Austria presionó alto, manejó la pelota durante varios tramos del encuentro y obligó al equipo de Lionel Scaloni a redoblar esfuerzos.

"Estaba dentro de nuestros planes conseguir las dos victorias, pero sabíamos que no iba a ser fácil. Son partidos muy igualados. Hubo mucha intensidad y por momentos nos costó tener la posesión. Ellos no nos hicieron demasiado daño, pero fue un partido muy trabado y había que jugar rápido", analizó.

Además, remarcó la mentalidad con la que afronta cada compromiso la Selección. "Lo importante era la clasificación. Somos Argentina y siempre vamos a buscar los partidos ante cualquier rival. Hay que demostrarlo dentro de la cancha y hoy lo hicimos".

La bronca por el penal errado

La noche pudo haber comenzado de otra manera para Messi. A los pocos minutos del partido tuvo la oportunidad de abrir el marcador desde el punto penal, pero su remate se fue desviado. Aunque luego se recuperó con dos goles decisivos, reconoció que esa acción lo dejó molesto durante gran parte del encuentro.

"Lástima el penal que erré. Uno nunca sabe qué hubiera pasado. Estoy feliz por cómo se dieron los goles, pero terminé el primer tiempo con bronca porque lo pateé muy mal", admitió. Esa frustración quedó rápidamente atrás cuando apareció a los 38 minutos para marcar el primer tanto y luego, ya en tiempo de descuento, selló la victoria con el 2-0 definitivo.

Récord histórico y mirada colectiva

Con los dos goles convertidos en Dallas, Messi alcanzó los 18 tantos en Mundiales y amplió la distancia como máximo goleador histórico de la competencia. Sin embargo, evitó profundizar sobre la marca personal.

"No recuerdo si tengo un gol favorito. Estoy cansado y me cuesta pensar en eso. Disfruto este momento y tengo ganas de volver con mis compañeros", comentó. Además, valoró el clima que se vive dentro del plantel y el vínculo construido con los hinchas durante los últimos años.

"Todos vivimos estos partidos de una manera especial. Este grupo disfruta de estar junto, de competir, de entrenar y de darle alegrías a la gente. Intentaremos seguir en esta dinámica porque esto es largo y muy difícil".

Con puntaje ideal, clasificación asegurada y un Messi encendido que ya suma cinco goles en dos partidos, la Selección Argentina afrontará la última fecha del Grupo J con la tranquilidad de haber cumplido el primer gran objetivo en el Mundial 2026.