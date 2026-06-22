Messi tuvo revancha, convirtió e hizo historia: Máximo goleador en mundiales

La jugada nació por la banda izquierda con una buena proyección de Facundo Medina, que envió un centro al área. Allí apareció Thiago Almada, quien tuvo la lucidez de dejar pasar la pelota y desacomodar a toda la defensa austríaca. El balón quedó servido para Messi, que controló con tranquilidad en el borde del área y sacó un zurdazo impecable que dejó sin respuesta al arquero rival.

¡GOL DE ARGENTINA! Golazo de Leo Messi para abrir el marcador y ser el máximo goleador



Argentina 1-0 Austria | Viví el #MundialXTelefe en https://t.co/NeLLkP0nNn con @giraltpablo y Varsky pic.twitter.com/auU4mk9DOY — telefe (@telefe) June 22, 2026

El grito tuvo un sabor especial. Apenas unos minutos antes, el rosarino había desperdiciado un penal que pudo haber significado la apertura del marcador. Sin embargo, lejos de sentir el golpe, volvió a asumir el protagonismo y respondió como lo hacen los grandes jugadores: con fútbol y con gol.