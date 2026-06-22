Cuando parecía que la noche podía quedar marcada por el penal desperdiciado, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo diferente. A los 38 minutos del primer tiempo, el capitán de la Selección Argentina tuvo su revancha y convirtió un verdadero golazo para abrir el marcador ante Austria en Dallas.
Messi tuvo revancha, convirtió e hizo historia: Máximo goleador en mundiales
Después de fallar un penal, el capitán apareció en el momento justo con un golazo para el 1-0 de Argentina. Además, alcanzó un récord histórico en los Mundiales.