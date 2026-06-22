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Messi tuvo revancha, convirtió e hizo historia: Máximo goleador en mundiales

Después de fallar un penal, el capitán apareció en el momento justo con un golazo para el 1-0 de Argentina. Además, alcanzó un récord histórico en los Mundiales.

Cuando parecía que la noche podía quedar marcada por el penal desperdiciado, Lionel Messi volvió a demostrar por qué sigue siendo diferente. A los 38 minutos del primer tiempo, el capitán de la Selección Argentina tuvo su revancha y convirtió un verdadero golazo para abrir el marcador ante Austria en Dallas.

La jugada nació por la banda izquierda con una buena proyección de Facundo Medina, que envió un centro al área. Allí apareció Thiago Almada, quien tuvo la lucidez de dejar pasar la pelota y desacomodar a toda la defensa austríaca. El balón quedó servido para Messi, que controló con tranquilidad en el borde del área y sacó un zurdazo impecable que dejó sin respuesta al arquero rival.

El grito tuvo un sabor especial. Apenas unos minutos antes, el rosarino había desperdiciado un penal que pudo haber significado la apertura del marcador. Sin embargo, lejos de sentir el golpe, volvió a asumir el protagonismo y respondió como lo hacen los grandes jugadores: con fútbol y con gol.

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Pero no fue un tanto más. Con esta conquista, Messi llegó a los 17 goles en Copas del Mundo y se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales, superando la marca de 16 tantos que compartía con el alemán Miroslav Klose.

Mientras Argentina busca asegurar su clasificación a los 16avos de final, el capitán sigue escribiendo capítulos dorados en una carrera que parece no tener techo. En una nueva noche mundialista, Messi volvió a aparecer cuando más lo necesitaba la Selección y transformó una frustración en otra página para la historia.

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