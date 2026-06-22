Messi no perdonó dos veces: Argentina derrotó a Austria y clasificó a 16avos

Lejos de desordenarse, Austria aprovechó ese momento para crecer en el partido. El conjunto dirigido por Ralf Rangnick manejó la pelota durante varios pasajes del primer tiempo y complicó a una Selección que no encontró la fluidez habitual en la mitad de la cancha.

¡UNA SECUENCIA HISTÓRICA!



El GOLAZO de MESSI, al detalle: máximo artillero en la historia de las Copas Mundiales. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/GpDl6CvIMe — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Cuando el encuentro parecía emparejarse, apareció el capitán. A los 38 minutos, Facundo Medina envió un centro rasante desde la izquierda, Thiago Almada participó de la acción y Messi llegó libre para definir con un zurdazo preciso junto al palo derecho de Alexander Schlager.

El gol significó mucho más que el 1-0. También le permitió convertirse en el futbolista con más goles en la historia de los Mundiales, ampliando una marca que ya le pertenece.

En el complemento, Austria salió decidida a buscar el empate y obligó a Argentina a mantener la concentración.

La preocupación llegó cuando Cristian Romero sintió una molestia en su rodilla derecha y debió abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Nicolás Otamendi, quien respondió con solidez en un momento importante del partido.

AFUERA CUTI ROMERO, ADENTRO NICOLÁS OTAMENDI



El defensor de Tottenham dejó el campo de juego tras un golpe recibido. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/A1eA4DTZD4 — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Scaloni movió el banco buscando energía fresca y más profundidad ofensiva. Ingresaron Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, estos dos últimos con sus primeros minutos en el Mundial 2026.

Argentina siguió buscando el segundo. Nico González estuvo cerca con un cabezazo que pasó muy cerca del palo y Messi obligó a una gran respuesta de Schlager con un remate desde afuera del área.

DOBLETE PARA MESSI



Tras una jugada accidentada y de varios rebotes, Lionel Messi puso el 2 a 0 para Argentina ante Austria en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/9W4dnqGwPe — DSPORTS (@DSports) June 22, 2026

Austria no bajó los brazos y mantuvo la incertidumbre hasta el cierre. Sin embargo, cuando el reloj marcaba 50 minutos del segundo tiempo, llegó el golpe definitivo. Tras una jugada caótica dentro del área con varios rebotes, la pelota volvió a quedar en los pies de Messi, que no perdonó y empujó el balón para establecer el 2-0 definitivo.

El estadio explotó una vez más con el festejo del rosarino, que cerró otra actuación memorable y siguió agrandando una historia que parece no tener límites. Con este doblete, Messi suma 5 goles en el Mundial 2026 y alcanzó los 18 tantos en Copas del Mundo, ampliando su ventaja como máximo goleador histórico del certamen.

Argentina ganó, clasificó y volvió a tener a su capitán como bandera. La Albiceleste ya está en los 16avos de final y mantiene intacto el sueño de defender la corona conseguida en Qatar.