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Por primera vez, el público de la provincia tiene la posibilidad de disfrutar de El lago de los cisnes en su versión completa, una de las obras más reconocidas del repertorio clásico mundial.

Bocca se refirió a la respuesta de los espectadores y al significado de esta presentación para la cultura local. “Ayer fue el estreno, mucho éxito, hoy la segunda, mañana la tercera, todo agotado. Y sobre todo es la primera vez que San Juan ve el ballet de El lago de los cisnes completo”, contó.

El artista también destacó la posibilidad de acercar producciones de esta dimensión a públicos de distintas provincias. “Muy feliz con esta posibilidad para el interior del país”, manifestó.

El saludo de Bocca por los 10 años del Teatro del Bicentenario

Antes de terminar el video, el director del Ballet Estable del Teatro Colón agradeció el acompañamiento de los sanjuaninos y se sumó a los festejos por la primera década del espacio cultural.

“Muchas gracias San Juan, a su público, a toda su gente, por acompañarnos y feliz 10 años”, expresó.

Las tres funciones de El lago de los cisnes, con localidades agotadas, forman parte de la programación especial por el aniversario del Teatro del Bicentenario.