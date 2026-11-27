Julio Bocca llegó a San Juan para acompañar una presentación especial de El lago de los cisnes y compartió su entusiasmo en las redes sociales. El reconocido bailarín y actual director del Ballet Estable del Teatro Colón recorrió las inmediaciones del Teatro del Bicentenario y destacó la importancia de contar con un espacio cultural de esa magnitud en el interior del país.
Julio Bocca llegó a San Juan y destacó el valor del Teatro del Bicentenario
El bailarín y director del Ballet Estable del Teatro Colón compartió un video desde el Teatro del Bicentenario, donde se presenta por primera vez la versión completa de El lago de los cisnes. Las tres funciones se agotaron en el marco de los festejos por el décimo aniversario del espacio cultural.