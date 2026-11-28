El Gobierno difundió un comunicado oficial luego de la adversa y dura decisión del Tribunal Internacional del Derecho del Mar al reclamo argentino por la explotación de recursos naturales en las inmediaciones de las Islas Malvinas.
La administración de Javier Milei destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, aunque cuestionó que no haya considerado que tiene jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.
Según el documento publicado por la Oficina del Presidente, el reconocimiento se produjo en el marco de la presentación argentina vinculada con el proyecto Sea Lion. El Ejecutivo calificó como un avance que el tribunal haya dejado constancia de la existencia de una controversia entre ambos países, frente a la posición británica de desconocerla.
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El Gobierno aclaró que la decisión no implica un pronunciamiento sobre la soberanía de las islas ni sobre el fondo de la controversia. Remarcó que Argentina no había solicitado al tribunal que resolviera a quién pertenecen las Malvinas, sino que aplicara la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar frente a la explotación unilateral de recursos por parte del Reino Unido.
El comunicado también cuestionó que el organismo haya considerado que, en esta etapa preliminar, no existe jurisdicción para dictar las medidas provisionales requeridas. La administración nacional sostuvo que esa determinación no representa una resolución definitiva y que tampoco condiciona la competencia del Tribunal Arbitral ni anticipa el resultado de la controversia.