La administración de Javier Milei destacó que el organismo reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre Argentina y Reino Unido, aunque cuestionó que no haya considerado que tiene jurisdicción para dictar las medidas provisionales solicitadas por el país.

Según el documento publicado por la Oficina del Presidente, el reconocimiento se produjo en el marco de la presentación argentina vinculada con el proyecto Sea Lion. El Ejecutivo calificó como un avance que el tribunal haya dejado constancia de la existencia de una controversia entre ambos países, frente a la posición británica de desconocerla.