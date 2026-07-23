Récord histórico de turistas de países no limítrofes: en el primer semestre se alcanzó el máximo en 25 años

El funcionario agregó que el incremento del turismo receptivo genera un impacto positivo en distintos sectores de la economía. "Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina", sostuvo al destacar el crecimiento de la actividad.

En ese sentido, Scioli remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la conectividad aérea internacional. "La Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más", aseguró al referirse a la estrategia para ampliar la llegada de visitantes extranjeros.

Como parte de esa política, recientemente encabezó el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo. La medida busca fortalecer el flujo de turistas brasileños hacia los principales destinos de la Patagonia durante la temporada alta.

Los principales centros de nieve desarrollan la temporada con plena actividad gracias a inversiones en infraestructura.

El crecimiento del turismo receptivo también se refleja en la temporada de invierno. Según un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Bariloche registra una ocupación del 85%, Malargüe alcanza el 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70%, con Ushuaia consolidada entre los destinos preferidos por los visitantes brasileños.

En paralelo, los principales centros de nieve desarrollan la temporada con plena actividad gracias a inversiones en infraestructura, incorporación de nuevos medios de elevación, ampliación de servicios y mejoras en los sistemas de producción de nieve, con el objetivo de fortalecer la oferta turística nacional.