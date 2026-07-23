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Récord histórico de turistas de países no limítrofes: en el primer semestre se alcanzó el máximo en 25 años

El Gobierno informó que entre enero y junio de 2026 llegaron más de 3,1 millones de visitantes extranjeros y casi la mitad arribó desde fuera de la región sudamericana más próxima, superando la marca alcanzada en 2019.

La Argentina registró un récord histórico de ingreso de turistas provenientes de países no limítrofes durante el primer semestre de 2026. Entre enero y junio llegaron 1.434.001 visitantes desde fuera de la región más próxima, el mayor registro de los últimos 25 años y por encima del máximo alcanzado en 2019.

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, atribuyó el resultado a las políticas impulsadas por el Gobierno nacional. "Este resultado es consecuencia de una decisión política clara del presidente Javier Milei: abrir la Argentina al mundo. Los Cielos Abiertos, la estabilidad, la seguridad, la facilitación de visados y la promoción turística que llevamos adelante con el Inprotur en los principales mercados internacionales hicieron posible este récord", afirmó.

Entre otros objetivos, buscan fortalecer el flujo de turistas brasileños hacia los principales destinos de la Patagonia durante la temporada alta.

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El funcionario agregó que el incremento del turismo receptivo genera un impacto positivo en distintos sectores de la economía. "Más conectividad, más turistas, más empleo, más divisas y más oportunidades para la Argentina", sostuvo al destacar el crecimiento de la actividad.

En ese sentido, Scioli remarcó la necesidad de seguir fortaleciendo la conectividad aérea internacional. "La Argentina se ha instalado como un destino valioso y de calidad. Sobre esto vamos a crecer cada vez más", aseguró al referirse a la estrategia para ampliar la llegada de visitantes extranjeros.

Como parte de esa política, recientemente encabezó el anuncio de una nueva ruta aérea estacional de GOL Airlines que unirá San Pablo con El Calafate y Ushuaia entre noviembre y marzo. La medida busca fortalecer el flujo de turistas brasileños hacia los principales destinos de la Patagonia durante la temporada alta.

Los principales centros de nieve desarrollan la temporada con plena actividad gracias a inversiones en infraestructura.

El crecimiento del turismo receptivo también se refleja en la temporada de invierno. Según un relevamiento de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes, Bariloche registra una ocupación del 85%, Malargüe alcanza el 80% y Tierra del Fuego mantiene un promedio cercano al 70%, con Ushuaia consolidada entre los destinos preferidos por los visitantes brasileños.

En paralelo, los principales centros de nieve desarrollan la temporada con plena actividad gracias a inversiones en infraestructura, incorporación de nuevos medios de elevación, ampliación de servicios y mejoras en los sistemas de producción de nieve, con el objetivo de fortalecer la oferta turística nacional.

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