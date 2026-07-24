El dólar blue frenó la escalada en San Juan: a cuánto cerró este viernes

La baja en el mercado informal provincial estuvo en línea con lo ocurrido en la City porteña, donde el blue cayó un 0,30% y finalizó a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.

En contraste, el dólar oficial continuó con su tendencia alcista. La cotización del Banco Nación registró un incremento del 0,70% y cerró en $1.520 para la venta y $1.470 para la compra. Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, terminó la jornada en $1.976 para la venta.