Luego de una semana marcada por la volatilidad, el dólar blue mostró un cambio de tendencia en San Juan. Este viernes, la divisa paralela retrocedió $20 y cerró la jornada a $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, después de haber alcanzado el jueves la barrera de los $1.600.
El dólar blue frenó la escalada en San Juan: a cuánto cerró este viernes
Tras varios días de subas, el dólar blue retrocedió $20 en el mercado informal sanjuanino y cerró la semana en $1.580 para la venta. En paralelo, el dólar oficial volvió a subir y el riesgo país se mantuvo cerca de los 450 puntos.