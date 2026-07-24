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El dólar blue frenó la escalada en San Juan: a cuánto cerró este viernes

Tras varios días de subas, el dólar blue retrocedió $20 en el mercado informal sanjuanino y cerró la semana en $1.580 para la venta. En paralelo, el dólar oficial volvió a subir y el riesgo país se mantuvo cerca de los 450 puntos.

Luego de una semana marcada por la volatilidad, el dólar blue mostró un cambio de tendencia en San Juan. Este viernes, la divisa paralela retrocedió $20 y cerró la jornada a $1.580 para la venta y $1.480 para la compra, después de haber alcanzado el jueves la barrera de los $1.600.

La baja en el mercado informal provincial estuvo en línea con lo ocurrido en la City porteña, donde el blue cayó un 0,30% y finalizó a $1.545 para la venta y $1.525 para la compra.

En contraste, el dólar oficial continuó con su tendencia alcista. La cotización del Banco Nación registró un incremento del 0,70% y cerró en $1.520 para la venta y $1.470 para la compra. Por su parte, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en el exterior, terminó la jornada en $1.976 para la venta.

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Este movimiento cambiario se dio en un contexto financiero internacional marcado por la incertidumbre, mientras que el riesgo país argentino se mantuvo al borde de los 450 puntos, un indicador seguido de cerca por los mercados debido a su impacto sobre el costo del financiamiento y las expectativas económicas

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