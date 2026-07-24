Cómo será la capacitación en inteligencia artificial que recibirán los docentes sanjuaninos

El programa estará organizado en cuatro módulos de 50 horas cada uno, donde se trabajarán aspectos vinculados al uso educativo de la inteligencia artificial generativa, la planificación de clases, la inclusión, la ética digital y el desarrollo del pensamiento crítico frente a estas nuevas tecnologías. La capacitación será gratuita, aunque tendrá cupos limitados, por lo que los interesados deberán completar el formulario de inscripción dispuesto por el Ministerio de Educación.

"La escuela tiene el desafío de incorporarla"

La ministra de Educación, Silvia Fuentes, sostuvo que la inteligencia artificial ya forma parte de la vida cotidiana de los estudiantes y consideró que el sistema educativo debe acompañar esa transformación.

"La inteligencia artificial forma parte de la vida cotidiana y la escuela tiene el desafío de incorporarla con sentido pedagógico, criterio ético y pensamiento crítico. Por eso seguimos generando espacios de formación que permitan a nuestros docentes conocer estas herramientas y utilizarlas para enriquecer las experiencias de aprendizaje", afirmó la funcionaria.

La propuesta busca que los docentes no solo conozcan el funcionamiento de estas plataformas, sino que también puedan utilizarlas para diseñar clases, generar materiales didácticos y fortalecer los procesos de enseñanza sin perder de vista el rol central del educador.

Esta nueva actualización académica no surge de manera aislada. Forma parte de una estrategia más amplia que impulsa el Gobierno de San Juan para avanzar en la modernización del sistema educativo mediante el uso de tecnologías digitales.

En ese camino, durante este año docentes de Educación Primaria que recibieron notebooks a través del programa "Maestro de América, cultivando el futuro" ya participaron de una capacitación específica sobre Inteligencia Artificial aplicada a la enseñanza.

En esas jornadas incorporaron herramientas para utilizar la IA en la planificación de clases, la creación de recursos didácticos, la organización de contenidos y el fortalecimiento de los procesos de aprendizaje, siempre bajo una mirada responsable y ética sobre el uso de estas tecnologías.

La nueva capacitación amplía ahora ese alcance y extiende la formación a docentes de todos los niveles y modalidades de la provincia.

La transformación digital continuará en 2026

Desde el Ministerio de Educación remarcan que la incorporación de tecnología en las escuelas no se limita a la entrega de computadoras, sino que requiere una capacitación permanente para que los docentes puedan aprovechar al máximo las herramientas digitales.

En ese marco, el programa "Maestro de América" continuará durante 2026 con nuevas entregas de notebooks destinadas a docentes, alumnos de 5° grado de Primaria y estudiantes de 2° año de Secundaria.

La intención es consolidar el proceso de alfabetización digital que impulsa la provincia y acompañar ese crecimiento con propuestas de formación que permitan incorporar nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial, de manera responsable dentro de las aulas.